ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で5位になったアンバー・グレン（26＝米国）の元コーチが18日、2人の教え子への性的暴行容疑で逮捕されていたことが分かった。米NBCニュースによると、ベンジャミン・シュローツ容疑者は選手2名に対する不適切行為を告発されたことを受けて15日から捜査を受けていたという。2人のうち1人は未成年だったと伝えている。

性的暴行が行われた日時や場所など詳細は明らかにされていないが、性的暴行と児童に対するわいせつ行為を別々の選手に行った容疑が持たれているという。

グレンは2014年のインタビューで、9歳の頃から同容疑者に指導を受けていると語っていた。「スケートを始めたばかりの頃からフルタイムで指導してくれていた。まるでリンクのお父さん、あるいはお兄ちゃんのような存在で、私が正しい軌道に乗れるように見守ってくれている」と話していた。グレンは現在、元選手のデイモン・アレン氏とタミー・ガンビルさんの指導を受けている。同容疑者は、アレン氏が拠点としているダラス・フィギュアスケートクラブに所属しているという。

同クラブの会長は事態を真剣に受け止めており、子どもたちの福祉を最優先に考えていると述べている。一方で、「プライベートレッスンを提供するコーチはすべて独立したコーチとして活動しており、レッスンの手配は家族とコーチの間で直接行われている」としてクラブの関与を否定している。（千歳香奈子）