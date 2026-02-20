阿部顕嵐＆FANTASTICS・木村慧人、鍛え上げられた肉体美が眼福！サウナで“整いの先”へ

多趣味な俳優・阿部顕嵐が“みんなの市長”になり、“夢の街”を創るために全国の優れた施設を視察して回る、まちづくりシミュレーションバラエティ『アランタウン』。

2月20日（金）より、FANTASTICSの木村慧人を迎えた「サウナ編」前編の配信がスタートした。

【写真】阿部顕嵐の鍛え上げられた肉体美が眼福！

『BLドラマの主演になりました』シリーズをはじめ、ドラマ・映画・舞台と多方面に活躍の場を広げ続ける俳優・阿部顕嵐が、全国の優れた施設を視察し“夢の街”を創造していく同番組。

1月23日（金）より配信がスタートした同番組の初回ゲストには9年ぶりの番組共演となる岩橋玄樹が登場し、16年来の親友である阿部と岩橋の2人だけの北海道旅、番組公式SNSに上がった2人のきつねダンスなどで大盛り上がりを見せた。

そんな『アランタウン』の次なるゲストはFANTASTICS・木村慧人。

『仮面の忍者 赤影』での青影役も好評を博し、2025年の映画＆ドラマ『君がトクベツ』などでも好演。FANTASTICSメンバーとしてだけでなく、俳優としてのキャリアも着実に積み上げている。

阿部とは2023年の舞台『BREAK FREE STARS』で、刑務官＆囚人役で共演し意気投合。以来、公私で親交を深め、プライベートでは一緒にサウナに通う仲でもあるのだ。

群馬県にある水沼駅で木村と会った阿部。「今回のロケを楽しみにしていた」という木村の案内でトゥクトゥクに乗せられ、温浴施設・サウナの森 水沼ヴィレッジに到着すると、その広大な敷地に2人ともびっくり。

薪ストーブのサウナを見学し、早くも「入っていいですか？」と前のめりに。

◆阿部＆木村の肉体美にも注目！

オリジナルのアロマを作成した阿部と木村。香水作りが趣味だという木村は自分好みの香りを織り交ぜながら、こだわりの一品が完成する。

そしていよいよそのアロマを携えてサウナへ――大自然に囲まれた場所でのサウナに、「雰囲気がいいね」とワクワクしながらで入室し、お互いが作ったアロマを混ぜた水で“ロウリュ”をする姿も手慣れた様子。

ひと汗かいた後は躊躇なく水風呂へザブン。しっかりと整いながら2人で語り合う空間は、まさに至高のサウナタイムとなったようだ。

もちろんサウナに入る阿部と木村の鍛え抜かれた肉体美も、今回の注目ポイントの1つ。2人にとっての至高のサウナタイムは、視聴者にとっての“眼福タイム”となること間違いなしだ。

そして27日（金）配信の後編では、絶品のそばを堪能した後、「Saunner of the Year 2024」にも選ばれているサウナマスター・ネバーニャ（根畑陽一）が登場。ネバーニャによる「ウィスキング」をかけて、モルック対決に挑む。

モルック後、ネバーニャの「ウィスキング」を受けると、まるで神聖な儀式のように。しかしそのあまりの気持ちよさに「寝ちゃいそう」と至福の表情を。

“整いの先”に行きすぎて、「妖精みたい」になってしまった2人の姿とは？

◆阿部顕嵐 コメント（全文）

会って一言目に「今日マジ楽しみにしてました！」って言ってくれた慧人。すごくうれしかったですし、2人でオフを楽しんでいる感じが、僕自身もすごく楽しかったです。

慧人もすごく元気そうでよかった。2人の素の表情を楽しんでください！

◆木村慧人 コメント（全文）

久しぶりに顕嵐くんに会えてうれしかったですし、かなり2人のプライベートが見られるロケになっていたのではないかと思います。

普段FANTASTICSを応援してくださっている方、そして顕嵐くんを応援してくださっている方、皆さんが見ているだけで一緒に“整って”もらえるくらい、見たいものが詰まっていると思います。2人のプライベートを覗き見する感じで見ていただけたらうれしいです。