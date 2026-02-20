ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートで、新潟市出身の中井亜美選手がけさフリーに臨み、銅メダルに輝きました。



ショートプログラム首位の中井亜美選手がメダルをかけて臨んだフリー。

中井選手がかつて活動の拠点にしていた新潟市のアイスアリーナでは20日早朝、多くの人が見守りました。



冒頭の大技。トリプルアクセルを決め勢いに乗ります。





（実況）「トリプルルッツ、ダブルアクセル、ダブルアクセルのシークエンス」プレッシャーを感じさせない華麗な演技を披露。笑顔で滑り切りました。中井選手は、ショートとの合計で3位に入り、銅メダルを獲得。喜びを爆発させ、涙を見せる場面も……。【中井亜美選手】「本当に夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのにこうやってメダルもとれて本当に夢がかなった気分です。次の五輪もまた帰ってこられるように、もっともっと 頑張らないといけないところもたくさんあると思うので、しっかりと頑張って またこれよりもっといい景色が見られるように頑張りたい」

初めてのオリンピックで快挙を成し遂げた中井選手。



地元・新潟市は祝福ムードに包まれていました。

