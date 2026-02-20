4月17日に公開されるダヌシュ主演映画『クベーラ』の予告編と場面写真が公開された。

参考：ダヌシュが物乞いの青年役に インド発クライムアクションスリラー『クベーラ』4月公開

本作は、欲望渦巻くムンバイを舞台に描くクライムアクションスリラー。タイトルの「クベーラ」とは、インド神話における「富と財宝の神」を意味する。

主演を務めるのは、インド国家映画賞を複数回受賞し、Netflix映画『グレイマン』にも出演したダヌシュ。共演には、『ブラフマーストラ』のナーガールジュナ・アッキネーニ、『プシュパ』のラシュミカー・マンダンナらが名を連ねている。監督を務めたのは、『フィダー 魅せられて』のシェーカル・カンムラ。本作でキャリア初のクライムアクションスリラーに挑んだ。音楽は『プシュパ』のDSPが担当している。

ムンバイの摩天楼で、ある野望が動き出す。ムンバイ在住の富豪実業家、ニーラジ・ミトラ―（ジム・サルブ）は、ベンガル湾に眠る莫大な石油利権を独占するため、犯罪者の濡れ衣を着せられ、ハイダラーバードで獄につながれている元CBI（中央捜査局）の敏腕捜査官ディーパク・テージ（ナーガールジュナ・アッキネーニ）と手を組み、裏金のマネー・ロンダリングを画策する。彼らが隠れ蓑として選んだのは、社会から見捨てられた“名もなきホームレスたち”だった。その一人、ティルパティの貧民街で物乞いをして暮らす純朴な青年、デーヴァ・カッラム（ダヌシュ）は、何も知らぬまま巨額の“富”を背負わされ、やがて組織から命を狙われることになる。“死”の淵に立たされた時、最も持たざる男の“覚醒”が始まる。権力と結託した富豪が私兵を使い、追ってくる中、デーヴァは生き残ることができるのか。

映画『クベーラ』予告編 公開された予告編には、マネー・ロンダリングを巡る犯罪の連鎖がデーヴァに襲い掛かる様子や、逃走劇のアクションシーンなどが映し出されている。

あわせて公開された場面写真では、物乞いをするデーヴァの姿や、険しい表情を見せるディーパクらの姿が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）