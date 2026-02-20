TVアニメ『ゴールデンカムイ』第1期～第4期全49エピソードの無料配信が2月20日よりTVerで順次スタートする。

本企画は、山粼賢人が主演を務める実写映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が3月13日に全国公開されることを記念して実施されるもの。2018年から2023年にかけてTOKYO MX、読売テレビなどで放送されたTVアニメ版の全エピソードが、2月20日より毎日2話ずつ順次配信される。なお、第1期、第2期、第4期のTVerでの配信は今回が初となる。

野田サトルによるシリーズ累計3000万部突破の大ヒット漫画をアニメ化した本作。明治時代後期の北海道を舞台に、「不死身の杉元」の異名を持つ日露戦争の英雄・杉元佐一（小林親弘）とアイヌの少女・アシㇼパ（白石晴香）が、アイヌから奪われた莫大な埋蔵金を巡って、大日本帝国陸軍第七師団や新撰組の生き残り・土方歳三らと生存競争サバイバルを繰り広げる。

