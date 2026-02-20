中日ドラゴンズの2軍本拠地の移転先は、どこになるのか。愛知県安城市が誘致に名乗りを上げました。

（安城市 三星元人市長）

「中日ドラゴンズ2軍の本拠地をこの安城市に誘致することを目指しまして、公募に参加することを表明いたします」

2月19日、中日ドラゴンズの2軍本拠地誘致に名乗りを上げた、安城市の三星元人市長。 安城市の強みとして、東海道新幹線の三河安城駅があり、広域からファンが足を運びやすいこと、 バスケットボールのシーホース三河やバレーボールのクインシーズ刈谷といったプロチームの拠点となるアリーナを建設予定で、相乗効果も期待できることなどを挙げました。

また、候補地として三河安城駅から徒歩10分程度の場所2か所を考えているということです。 安城市は2月の市議会で、今年度補正予算に誘致関連事業費5000万円を計上することにしています。

公募条件は「広さ」「バンテリンからの距離」「利便性」など…

2軍本拠地の公募条件を振り返ります。

【公募条件】

広さ：球場･選手寮などを整備するための十分な広さ（6ヘクタール以上）がある

バンテリンドームからの移動時間：車で原則1時間以内（高速でもOK）で移動できる

利便性：公共交通機関で無理なくアクセスできる

さらに…自治体などからの効果的な支援･協力がある

４自治体が立候補を表明

CBCテレビでは1月、誘致に積極的だと思われる自治体にアンケート調査を実施しましたが、今回はその情報が更新されたことになります。

【各自治体のスタンス（更新版）】

立候補する：瀬戸市･津島市･安城市･西尾市

前向きに検討中：稲沢市･犬山市･春日井市･半田市･羽島市･桑名市

検討中：―

今後検討予定：清須市

立候補しない：―

前回は「前向きに検討中」だった安城市が立候補を表明し、さらに新しく西尾市も立候補することを表明しました。瀬戸、津島、安城、西尾のバトルになっています。

『燃えよドラゴンズ！』作詞作曲者の出身地

【安城市の強み】

アクセス：新幹線の三河安城駅があって、広範囲からファンが来やすい

相乗効果：男子バスケのシーホース三河、女子バレーのクインシーズ刈谷の拠点となるアリーナを建設予定

ゆかり：『燃えよドラゴンズ！』の作詞作曲をされた山本正之さんが安城市出身

【建設候補地】

新幹線の三河安城駅から、ともに歩いて10分ほどの2か所で、現在はグラウンドや田んぼが広がっている場所です。

三星市長は「プロスポーツを通じた地域活性化効果は大きい。誘致に向けて全力で取り組んでいる」と語っています。2軍本拠地の移転先はどこになるのでしょうか…！