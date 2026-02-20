NHK『Venue101』にAぇ! group、キタニタツヤ＆BABYMETAL、syudou、STARGLOWが登場 初パフォーマンス曲も
NHKの音楽番組『Venue101』の28日放送回にAぇ! group、キタニタツヤ feat. BABYMETAL、syudou、STARGLOWの4組が登場する。MCのかまいたち・濱家隆一、生田絵梨花とともに生放送でトーク＆パフォーマンスを繰り広げる。
【写真】精悍な黒スーツでデビュー日に『anan』表紙を飾るAぇ! group
Aぇ! groupは『Venue101』の生放送に初出演。新体制後初のリリースとなったアルバムから、「立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向いていく勇気」を込めた新曲「Again」を披露する。
異色のコラボであるキタニタツヤ feat. BABYMETALが披露するのは、人気テレビアニメのオープニングテーマ「かすかなはな」。両者のコラボパフォーマンスは、この『Venue101』の生放送が初となる。
シンガー・ソングライターのsyudouは『Venue101』初出演。顔を明かさずにインターネット上でボカロPとして活動し、Ado「うっせぇわ」をはじめ楽曲提供を行ってきたが、今年1月に“顔出し”を解禁。パフォーマンスでは、最新曲「暴露」を披露する。
BMSGの新生グループ・STARGLOWは2回目の出演。メジャーデビューシングル「Star Wish」を披露する。
■放送予定
2月28日（土）後11：00〜後11：30＜NHK総合＞
