堀口恭司＆川村那月、ROLEXブティックのパーティ来場「夫婦で楽しい時間を過ごすことができました」
UFCファイターの堀口恭司と、妻でタレントの川村那月が、アメリカ・マイアミに新しくオープンした高級腕時計ブランド「ROLEX」ブティックのオープニングパーティーに先月参加したことを、それぞれのSNSで報告した。
【写真】スーツとドレスが同色コーデ！堀口恭司＆川村那月夫妻のセレブ2ショット
堀口はワインレッドのスーツ、川村も同色の艶やかなドレスをまとった2ショットを添えて、「1月にROLEXブティックのオープニングパーティーにご招待いただきました！夫婦で楽しい時間を過ごすことができました。ご招待いただき光栄です！」（堀口）と華やかなひと時を楽しんだ。
川村も「新しいブティックはとても豪華で、素敵な皆様と楽しく交流をさせていただきました」と喜び、「マイアミにお越しの際は是非足をお運びください」と呼びかけ。そして、「夫婦2人で凄く緊張していたのは内緒です ガハハハ」と本音も明かした。
2人の腕にはROLEXの時計が輝いており、ファンからは「とても素敵です！時にこういう発信も良いですね」「スーツめちゃくちゃ似合ってますね！」「スーツの色のチョイス最高」「なっちゃんのドレスめっちゃ素敵！ 恭司さんもスーツ映えすぎ」
堀口は昨年11月にRIZINからUFCに復帰し、2戦連続で勝利中。フライ級タイトルマッチが期待されている。
【写真】スーツとドレスが同色コーデ！堀口恭司＆川村那月夫妻のセレブ2ショット
堀口はワインレッドのスーツ、川村も同色の艶やかなドレスをまとった2ショットを添えて、「1月にROLEXブティックのオープニングパーティーにご招待いただきました！夫婦で楽しい時間を過ごすことができました。ご招待いただき光栄です！」（堀口）と華やかなひと時を楽しんだ。
2人の腕にはROLEXの時計が輝いており、ファンからは「とても素敵です！時にこういう発信も良いですね」「スーツめちゃくちゃ似合ってますね！」「スーツの色のチョイス最高」「なっちゃんのドレスめっちゃ素敵！ 恭司さんもスーツ映えすぎ」
堀口は昨年11月にRIZINからUFCに復帰し、2戦連続で勝利中。フライ級タイトルマッチが期待されている。