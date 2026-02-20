奥貫薫、中学生の長男への“彩り鮮やか”曲げわっぱ弁当に反響 おかずにも春の気配「可愛らしい」「おいしそう」
俳優の奥貫薫（55）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男（14）のために手作りした“彩り鮮やか”曲げわっぱ弁当を披露した。
【写真】「可愛らしい」「おいしそう」おかずに“春らしさ”を加えた長男への手作り弁当
奥貫は「久しぶりにお弁当の写真を」と、木目の美しい曲げわっぱに詰められたお弁当の写真を投稿。「台所に立つ朝、空の明るくなる時間が少しずつはやくなってきて、春に向かっていることを感じます。おかずもちょっぴり春らしく」と、季節の訪れを盛り込んだ献立を紹介した。
この日のメニューは、メインのコロッケに加え「芽キャベツのオーブン焼き」や「しらす入り玉子焼き」、さらにひじき煮、さつま揚げ、さつまいもなど、栄養バランスと彩りに配慮された品々。1品1品に愛情を感じるような端正な仕上がりとなっている。
コメント欄には「可愛らしい 食べたいです」「おいしそう」「卵焼きがいいなぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
奥貫は09年3月、映画『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』（08年公開）で共演経験のあるミュージシャンで俳優の小木戸利光と結婚。11年5月29日に、長男を出産した。
