亀梨和也と、“りくりゅう”ペアでおなじみのフィギュアスケート選手・木原龍一と三浦璃来の和気あいあいショットが、日本スケート連盟と三浦・木原のInstagramで公開。亀梨は、『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）のリポーターとして、イタリアで取材を行っている。

【写真】亀梨和也・木原龍一・三浦璃来の和気あいあいショットなど①～③

■スーツ姿の亀梨と“シャー子”を抱いたりくりゅうが並ぶインタビューオフショットも公開

日本スケート連盟公式Instagramでは、センターで金メダルをふたつかけた亀梨が、左右にいる木原・三浦をリスペクトするように手を広げている。木原と三浦は銀メダルをかけて、笑顔で亀梨に向かって手を差し出している。

「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに金メダルをかけていただきました！いつも温かく応援していただき、ありがとうございます！」というメッセージも。

コメント欄には「ふたりのリラックスした笑顔も最高」「感動をありがとう」「亀ちゃんちょっと緊張してる？」「亀ちゃんも金メダルさげてる！」などといった声が続々と到着。

また、木原と三浦のInstagramでは、「亀梨和也さんにインタビューしていただきました。そのときのお写真 with 私たちが大事にしているファンの方からいただいたサメのぬいぐるみ『シャー子』です。サメなのに手足＋肉球がついていて、なんとも言えない表情がチャームポイントです」というメッセージを添えて3ショットを公開。

ステンドグラスのような背景を前に、金銀のふたつのメダルを首にかけた木原と、同じくふたつメダルを首にかけて“シャー子”を抱いた三浦、そしてスーツ姿でふたりに手を差し出す亀梨が写し出されている。

こちらのコメント欄にも「シャー子ちゃんかわいい」「インタビューで話していたシャー子ちゃん見られてうれしい」「亀梨くんファンのフィギュアファンなので眼福の3ショット」などといった声が寄せられている。

亀梨は、自身のInstagramのストーリーズで、このポストをリポスト。「シャー子」の“子”の部分にポンッと手を置いて肉球スタンプをおすようなイラストを添えて公開している。あわせて、日の丸のフェイスペイントをして日本を応援するイタリア滞在ショットも披露しているのでチェックしてみよう。

■亀梨＆りくりゅうのメダル姿ミラノ3ショット

■和気あいあいの笑顔を見せる亀梨＆りくりゅう with シャー子

■日の丸のフェイスペイントをした亀梨のモノクロショット