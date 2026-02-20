上白石萌歌×高橋恭平×木村柾哉×中島颯太主演映画『ロマンティック・キラー』Blu-ray＆DVD発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）がクアトロ主演を務めた映画『ロマンティック・キラー』のBlu-ray＆DVDが、5月6日にリリースされることが決定。発売決定を記念して、クアトロ主演の4人からコメント映像公開がされた。

■恋愛（ロマンティック）を物理的にぶっとばしていく異色コメディ

「第1回LINE マンガ大賞」で銀賞を受賞し、その後『少年ジャンプ＋』で連載され、2022年にNetflixにて全世界配信でアニメ化された『ロマンティック・キラー』。2025年冬には、上白石萌歌×高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）のクアトロ主演で実写映画化された。

映画、ドラマ、舞台など様々なフィールドで活躍中の上白石萌歌が初の長尺アクションにも挑戦し、絶対に恋愛したくない“恋愛キャンセル界隈”である星野杏子を熱演。

そんな杏子に「恋愛あるある」の代表的なシチュエーションで出会う3人のかっこいい男子には、世間をときめかせているボーイズグループからキャスティング。転校生の香月司をなにわ男子の高橋恭平、幼なじみの速水純太をINIの木村柾哉、某国の御曹司の小金井聖を FANTASTICSの中島颯太が魅力たっぷりに演じた。

「恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ」の名のとおり、ラブストーリーあるあるのあらゆる事象を主人公の杏子が物理的にぶっとばして回避していく、爽快さもこの作品の魅力のひとつ。「この展開がきたら、もうこれで恋に落ちるでしょ？」という確定演出もなんのその。そんな観客の予測すらも杏子はぶっとばしていく。全力で恋愛（ロマンティック）を回避していく杏子と全力で恋愛をぶつけていく魔法使いリリとの攻防は必見だ。

■本編内にちりばめられたネタの数々

英勉監督によって作中いたるところに差し込まれたネタの数々が襲いかかる。恋愛物語であるあるのネタはもちろん、あの有名作品の名シーンや、世界的名作の名台詞まで!? さらにはあの大人気キャラクターも出演…？

畳みかけるように連発されるネタの数々にあなたもきっとひとつは覚えがあるのでは？ いくつのネタが仕込まれているのか数えてみると楽しさ倍増間違いなしだ。

なお、Blu-ray豪華版（2枚組）の予約・購入者を対象に、ポスタービジュアルを使用したA5サイズのクリアファイルをプレゼント。先着数量限定のため、予定枚数がなくなり次第終了となる。

メイン写真：映画『ロマンティック・キラー』Blu-ray豪華版（2枚組）ケース

(C)2025「ロマンティック・キラー」製作委員会 (C)百世渡／集英社

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

Blu-ray＆DVD『ロマンティック・キラー』

■関連リンク

映画『ロマンティック・キラー』作品サイト

https://romakira-movie.toho.co.jp/

■【画像】映画『ロマンティック・キラー』各種ジャケット写真