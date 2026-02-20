小田井涼平＆岩永洋昭、テレビ初共演から3ヶ月で再共演 小田井の55歳の誕生日をお祝い サウナで肉体美も
俳優の小田井涼平が出演するBS放送局「BS10」のの旅番組『今泊まりたい！いいふろ温泉宿』（毎週月曜 後8：00）に俳優の岩永洋昭が2度目のゲスト出演。元純烈同士の男旅で、放送日の2月23日は小田井の55歳の誕生日ということで、岩永によるサプライズバースデーも実施された。
【写真】対照的な肉体美の小田井涼平＆岩永洋昭
小田井と岩永が今回訪れたのは石川・加賀市。温泉地としても有名な山中温泉をめぐる。番組ではこれまで何度も訪れている場所だが、冬の季節に訪れるのは今回が初めて。そしてゲストの岩永も純烈時代を含めて石川県へ訪れるのは初めてとなる。去年11月の番組初共演から、わずか3ヶ月でのゲスト出演ということで「とにかく楽しみだった！」と語る岩永。旅は動橋（いぶりはし）駅からスタートし、1300年以上の歴史を持つ那谷寺（なたでら）や温泉街へ。今回も前回の旅同様、それぞれが別々にロケを慣行。小田井は創業135年の老舗漆器店を訪れ、大のお酒好きな岩永は石川の日本酒をメインに提供する「和酒バー」を訪れる。1人ロケが不慣れな岩永が、どのようなロケを行ったのかは放送で。
また、放送日の2月23日は小田井の55歳の誕生日ということで、旅のお宿は岩永が用意。去年11月に大幅リニューアルされたサウナが話題の「大江戸温泉物語Premium よしのや依緑園」を訪れた。露天風呂では2人で山口百恵の名曲「いい日旅立ち」を歌い、最新施設のサウナでは、大人気のバレルサウナを体験。サウナが大好きな岩永によるレクチャーで全国を飛び回る小田井の身体は“ととのう”ことができたのか。そして旅の最後には小田井の誕生日をサプライズでお祝い。番組2回目の2人旅がどのようになっているのかに注目だ。
■コメント
【小田井涼平】岩永君は番組2回目ということで、前回よりも羽を伸ばしてロケをしている姿が見られて楽しんでもらえているなと感じました。テレビの前のみなさんも岩永君が純粋に楽しんでいる姿が見られるので楽しみにしていてください！僕も岩永君の1人ロケの様子は知らないのでテレビで見るのが楽しみです。
【岩永洋昭】番組に出るのがとにかく楽しみでした！でも小田井さんのトーク力を上回ることはできないので、おんぶに抱っこでしたね（笑）。那谷寺では「いわや胎内くぐり」を体験して“ニュー岩永”として生まれ変わりました。1人ロケや食リポもがんばったので、ぜひみなさんに“ニュー岩永”を見ていただきたいです！
【写真】対照的な肉体美の小田井涼平＆岩永洋昭
小田井と岩永が今回訪れたのは石川・加賀市。温泉地としても有名な山中温泉をめぐる。番組ではこれまで何度も訪れている場所だが、冬の季節に訪れるのは今回が初めて。そしてゲストの岩永も純烈時代を含めて石川県へ訪れるのは初めてとなる。去年11月の番組初共演から、わずか3ヶ月でのゲスト出演ということで「とにかく楽しみだった！」と語る岩永。旅は動橋（いぶりはし）駅からスタートし、1300年以上の歴史を持つ那谷寺（なたでら）や温泉街へ。今回も前回の旅同様、それぞれが別々にロケを慣行。小田井は創業135年の老舗漆器店を訪れ、大のお酒好きな岩永は石川の日本酒をメインに提供する「和酒バー」を訪れる。1人ロケが不慣れな岩永が、どのようなロケを行ったのかは放送で。
■コメント
【小田井涼平】岩永君は番組2回目ということで、前回よりも羽を伸ばしてロケをしている姿が見られて楽しんでもらえているなと感じました。テレビの前のみなさんも岩永君が純粋に楽しんでいる姿が見られるので楽しみにしていてください！僕も岩永君の1人ロケの様子は知らないのでテレビで見るのが楽しみです。
【岩永洋昭】番組に出るのがとにかく楽しみでした！でも小田井さんのトーク力を上回ることはできないので、おんぶに抱っこでしたね（笑）。那谷寺では「いわや胎内くぐり」を体験して“ニュー岩永”として生まれ変わりました。1人ロケや食リポもがんばったので、ぜひみなさんに“ニュー岩永”を見ていただきたいです！