　20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の5万6800円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6726.73円に対しては73.27円高。出来高は1万7559枚となっている。

　TOPIX先物期近は3800ポイントと前日比53ポイント安、現物終値比2.20ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56800　　　　　-690　　　 17559
日経225mini 　　　　　　 56805　　　　　-690　　　321151
TOPIX先物 　　　　　　　　3800　　　　　 -53　　　 29753
JPX日経400先物　　　　　 34370　　　　　-440　　　　2549
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　 -16　　　　3163
東証REIT指数先物　　　　　1985　　　　　　+1　　　　　27

株探ニュース