日経225先物：20日正午＝690円安、5万6800円
20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の5万6800円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6726.73円に対しては73.27円高。出来高は1万7559枚となっている。
TOPIX先物期近は3800ポイントと前日比53ポイント安、現物終値比2.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56800 -690 17559
日経225mini 56805 -690 321151
TOPIX先物 3800 -53 29753
JPX日経400先物 34370 -440 2549
グロース指数先物 734 -16 3163
東証REIT指数先物 1985 +1 27
株探ニュース
