これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。下越と佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意ください。



◆20日(金)これからの天気

午後は各地で晴れるでしょう。風が強まることもなさそうです。

降水確率は、今夜にかけて20%以下と低くなっています。



◆20日(金)の予想最高気温

最高気温は、6～10℃の予想です。

昨日より5℃前後高く、3月上旬～3月中旬並みのところが多いでしょう。



日中は日差しの温もりを感じられそうです。