午後は各地で晴れ、空気が乾燥した状態続くため火の取り扱いに注意を【これからの天気(2月20日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。下越と佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意ください。
◆20日(金)これからの天気
午後は各地で晴れるでしょう。風が強まることもなさそうです。
降水確率は、今夜にかけて20%以下と低くなっています。
◆20日(金)の予想最高気温
最高気温は、6～10℃の予想です。
昨日より5℃前後高く、3月上旬～3月中旬並みのところが多いでしょう。
日中は日差しの温もりを感じられそうです。
