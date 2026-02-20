ミラノ・コルティナオリンピックで新潟市出身の中井亜美選手(17)が、日本フィギュア界最年少メダリストとなる銅メダルを獲得しました。



ショートプログラムでトップに立った中井。フリー最終滑走で堂々の演技を見せます。



演技冒頭－

大技『トリプルアクセル』を決めると、その後も大きなミスなく安定した滑りを披露。中井はトータル219.16で見事〝銅メダル〟を獲得しました。



【総合点】

［金］アリサ・リウ 226.79

［銀］坂本花織 224.90

［銅］中井亜美 219.16



■銅メダル 中井亜美選手(17)

「緊張もほとんどしてなかったので、本当にいつも通りの自分を出せたと思うので、その結果『銅メダル』という形で終われたことが本当にうれしい。」



■中井の恩師 渡部幸裕コーチ

「新潟県出身の選手が世界に挑戦している姿を見て、とても感動しました。これからのジュニアの子どもたちの希望になっていると思う。」