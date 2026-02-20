福士蒼汰、グローバルファンクラブ開設 約2年ぶりファンイベントも決定 『恋の通訳、できますか？』などでも話題に
俳優の福士蒼汰が、グローバルファンクラブ「SoTime Fragment」を開設することを20日、発表した。
福士は、ソニー・ミュージックソリューションズが提供するメッセージアプリ「yodel」にてグローバルファンクラブを開設。同アプリ初の海外向けサービスとして翻訳機能を取り入れ、きょう20日より日本国内にてリリース、6月より韓国、台湾にてアプリのリリースを予定している。
福士は、主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）が話題を呼ぶ中、Netflixオリジナル韓国ドラマ『恋の通訳、できますか？』は、1月16日に配信開始以降、韓国を含む計15ヶ国で1位を獲得し、60ヶ国・地域でトップ10入りを記録。さらに、日韓合作映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日全国公開）では国際指名手配犯・村田蓮司役に挑み、新境地を見せる。また、今秋公開予定の台湾映画『花臉猫：修羅道（かれんねこ：しゅらどう）』では台湾映画初主演を務めるなど、国内外で活躍の場を広げている。
さらに、福士にとって約2年ぶりのファンイベントが、5月30日に東京・豊洲PITにて開催される。グローバルファンクラブ「SoTime Fragment」では、本イベントの最速チケット先行（抽選）受付をきょう20日午後6時より実施する。
【コメント】
この度、福士蒼汰のオフィシャルグローバルファンクラブ『SoTime Fragment』を開設することとなりました！
たくさんの方々が全世界からアクセスできる空間を作ることができ、大変うれしく思います。これからより一層、日本のファンの方々を中心に、世界中のみなさまともコミュニケーションを深めていけたらと考えています！
The Sky’s The Limit.
