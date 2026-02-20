上白石萌歌、“変人動物学者”生田斗真とドライブ 『パンダより恋が苦手な私たち』第7話あらすじ
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第7話が、21日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】毒舌カリスマモデル･灰沢アリア（シシド・カフカ）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディー。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
同話で描かれるテーマは「大切な人とずっといるためには何が必要？」。一緒に歩んできたパートナーだったはずなのに、いつの間にかすれ違って相手のことが分からなくなってしまった。どうしたら関係を取り戻せるのか。第7話では、大切な人と心を通わせて生きていくための秘訣を考える。
今回、一葉が取り上げる相談内容は、「定年を迎えた後、妻と2人きりでやっていけるか不安」という65歳男性の悩み。結婚35年の妻にずっとないがしろにされてきて、仕事があることでなんとか関係を保ってきた相談者は、定年後に2人だけの生活になったらどうしていいか分からないとのこと。男性からの結婚生活に関する悩みということで、一葉は副編集長の斉藤（平山祐介）に話を聞こうとする。しかし、斉藤は変な様子を見せる。
一葉は姉の一花（筧美和子）から、父と母が熟年離婚するかもしれないと助けを求められる。大したことではないと思っていた一葉に対して、その話を聞いた司は一葉に、すぐ実家に帰るようにとすすめる。
一葉は、なりゆきで実家の福島まで司と2人きりのドライブ。司は、一葉の父・吾郎（尾美としのり）と母・真紀（美保純）の前で、一葉と付き合っていると宣言する。司が一葉の両親の離婚を止めようとするのには理由があった。一葉にその思いを明かす司。2人の距離は徐々に縮まっていく。
一方、カメラマンの環希（仁村紗和）は、弟の謙太（吉田晴登）から、恋人を紹介される。その相手は、謙太の幼なじみ・彰（谷原七音）。同性カップルの謙太と彰は、一生のパートナーとして生きていくつもりだという。弟のカミングアウトに、橘は驚く。
大切な相手とずっと一緒にいたいのに、どうしていいか分からないという悩みに対し、司は、ハクトウワシの驚くべき求愛行動から考えていく。
