映画『モンスターズ・ユニバーシティ』本編ノーカット放送決定【「金ロー」今後のラインアップ掲載】
映画『モンスターズ・ユニバーシティ』（2013年）が、3月20日放送の日本テレビ系「『金曜ロードショー』枠（後9：00〜後11：04）で本編ノーカット放送される。
本作は、『モンスターズ・インク』のマイクとサリーの出会い、友情の始まり、そしてモンスター界最大の事件を巡る大冒険を描くファンタジー・アドベンチャー。「いつか必ず、怖がらせ屋になるんだ！」という幼い頃からの夢をかなえるため、明るくて前向きなマイクは、モンスターズ・ユニバーシティの怖がらせ学部に入学する。そこには、サリーをはじめとする大きくて才能にあふれる未来の“怖がらせ屋”たちが大勢いた。
見た目も性格も全く違う2人は、いかにして最強の怖がらせ屋コンビになったのか。夢と笑いと感動に満ちた驚くべきスクール・ライフが始まる。反発し合うマイクとサリーは大切な期末試験で騒動を起こし、学長から「怖くないモンスターは必要ない」と学部から追放されてしまう。
しかし、それで落ち込んでいるだけのマイクではない。学長と取引をし、「伝統の“怖がらせ大会”で優勝すれば『怖がらせ学部』に復帰できる」という約束を取り付けた。怖がらせ学部1年生のマイクとサリーが巻き起こす“モンスター界”最大の事件を描く。
【「金曜ロードショー」今後の放送ラインアップ】
2月20日『映画 ゴールデンカムイ』※地上波初放送
2月27日『ドラマ ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編 特別編集版』
3月6日『ウィキッド ふたりの魔女』※地上波初放送
3月20日『モンスターズ・ユニバーシティ』※本編ノーカット
