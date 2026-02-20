マクドナルド、ハッピーセットに「ミニチュアマクドナルド」登場 2種類の“ひみつのおもちゃ”含む全18種
日本マクドナルドは27日より、ハッピーセット「みんなでUNO」「ミニチュアマクドナルド」を、期間限定で販売する。
【詳細画像】小さくてかわいい！ハッピーセットやおみせ、ドリンクメーカーなど
ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ。16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種をラインアップしている。おもちゃは、ハッピーセットのアイコンの“ハッピーセットボックス”に入っている。
■ハッピーセット（2月27日〜）
ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」：全18種（うち2種類はひみつのおもちゃ）
ハッピーセット「みんなでUNO」：全6種
【詳細画像】小さくてかわいい！ハッピーセットやおみせ、ドリンクメーカーなど
ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ。16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種をラインアップしている。おもちゃは、ハッピーセットのアイコンの“ハッピーセットボックス”に入っている。
■ハッピーセット（2月27日〜）
ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」：全18種（うち2種類はひみつのおもちゃ）
ハッピーセット「みんなでUNO」：全6種