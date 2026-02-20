日テレ、人気作品一挙配信 『ハコヅメ』『今日から俺は!!』『ホットスポット』など【配信作品一覧】
日本テレビでは、過去の名作ドラマ・アニメをTVerで無料配信する特別企画「期間限定！日テレ人気番組まつり！」を実施。きょう20日からは人気作品を一挙公開し、さらにラインナップを拡充する。
配信ラインナップには、放送当時に大きな反響を呼んだ『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』『今日から俺は!!』『ホットスポット』などの話題作が目白押しとなっている。
配信作品のラインナップとスケジュールは、以下の通り。
【「期間限定！日テレ人気番組まつり！」配信スケジュール】
■2月20日（金）時点で配信中
【ドラマ】
『世紀末の詩』
『ごくせん』
『瑠璃の島』
『野ブタ。をプロデュース』
『東京全力少女』
『シュガーレス』
『花咲舞が黙ってない』
『きょうは会社休みます。』
『偽装の夫婦』
『いつかティファニーで朝食を』
『HiGH&LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜 Season1』
『MARS〜ただ、君を愛してる〜』
『ゆとりですがなにか』
『ボク、運命の人です。』
『フランケンシュタインの恋』
『ウチの夫は仕事ができない』
『過保護のカホコ』
『奥様は、取り扱い注意』
『高嶺の花』
『崖っぷちホテル！』
『今日から俺は！！』
『プリティが多すぎる』
『あなたの番です』
『私たちはどうかしている』
『君と世界が終わる日に』
『恋はDeepに』
『コントが始まる』
『嘘から始まる恋』
『ハコヅメ〜たたかう！交番女子〜』
『真犯人フラグ』
『となりのナースエイド』
『花咲舞が黙ってない（2024）』
『ホットスポット』
【アニメ】
『HUNTER×HUNTER』 ※キメラアント編 後半（#106-136／31話）／選挙編（#137-148／12話）
■2月27日（金）から配信
【ドラマ】
『ごくせん スペシャル「さよなら3年D組… ヤンクミ涙の卒業式」』
『ごくせん（第2シリーズ）』
『14才の母〜愛するために 生まれてきた〜』
『Mother』
『デスノート』
『スーパーサラリーマン左江内氏』
『ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編』
『過保護のカホコ〜2018ラブ＆ドリーム〜』
■3月1日（日）から配信
【ドラマ】
『有閑倶楽部』
■3月6日（金）から配信
【ドラマ】
『花咲舞が黙ってない（2015）』
『HiGH&LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜 Season2』
『そして、誰もいなくなった』
『トドメの接吻』
『サバイバル・ウェディング』
『今日から俺は！！ スペシャル版』
『＃リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』
『ムチャブリ！わたしが社長になるなんて』
『こっち向いてよ向井くん』
『となりのナースエイドSP 2025』
『恋は闇』
■3月8日（日）から配信
【ドラマ】
『弱くても勝てます〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜』
■3月9日（月）から配信
【ドラマ】
『ごくせん（第3シリーズ）』
『レッドアイズ 監視捜査班』
『アンサンブル』
■3月11日（水）から配信
【ドラマ】
『大病院占拠』
■3月13日（金）から配信
【ドラマ】
『瑠璃の島 スペシャル2007』
■3月20日（金）から配信
【ドラマ】
『いつかティファニーで朝食を ※Season2』
■3月21日（土）から配信
【ドラマ】
『新空港占拠』
