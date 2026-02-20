¹â»ÔÁíÍý¡ÈÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯À¤³¦¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ËÁá¤¯ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¡ÉiPSºÙË¦ºÆÀ¸°åÎÅÀ½ÉÊ¤¬¼ÂÍÑ²½
iPSºÙË¦¤ò»È¤Ã¤¿ºÆÀ¸°åÎÅÀ½ÉÊ¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ëü¥ÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯¡¢À¤³¦¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ËÁá¤¯ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦ü¥¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿³µÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Î»³Ãæ¶µ¼ø¤¬³ÎÎ©¤·¤¿iPSºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿ºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¢§½ÅÅÙ¤Î¿´Â¡ÉÂ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥È¡×¤È¡¢¢§¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥à¥·¥§¥×¥ê¡×¤Î2À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ò·ï¤ä´ü¸ÂÉÕ¤¤ÇÀ½Â¤ÈÎÇä¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¹ñ¤«¤éÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¤³¦½é¤ÎiPSºÙË¦¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï20Æü¸áÁ°¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÖÀ¤³¦½é¤ÎiPSºÙË¦¤Î¼£ÎÅÀ½ÉÊ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¶Ú¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Áá¤¯ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸¶Ì ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅÊ¬Ìî¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î½ÅÅÀ17Ê¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´±Ì±¤ÇÏ¢·È¤·¤¿Åê»ñÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¤òµó¤²¤Æ¤µ¤é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï20Æü¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇiPSºÙË¦¤ò´Þ¤á¤¿ÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅÊ¬Ìî¤ÎÅê»ñÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±À¯ÉÜ¤òµó¤²¤Æ¤µ¤é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£