映画『ロマンティック・キラー』Blu-ray＆DVD発売決定 通常版とイベント映像集等が詰め込まれた豪華版の2種
俳優・上白石萌歌、なにわ男子・ 高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太が主演の映画『ロマンティック・キラー』の)Blu-ray＆DVDが、5月6日に発売されることが決定した。発売されるのは、本編・予告編集・PV集を楽しむことができるDVD通常版と、DVD通常版の内容に加えてイベント映像集やメイキング映像、ロマンティックネタ集などが詰め込まれたBlu-ray豪華版の2種。
【動画】主演4人の”笑ったシーン”とは…？有名作品の話題で盛り上がる！
上白石は、絶対に恋愛したくない“恋愛キャンセル界隈”である星野杏子を熱演。そんな杏子が「恋愛あるある」の代表的なシチュエーションで3人の男子と出会っていく。転校生の香月司を高橋が、幼なじみの速水純太を木村が、某国の御曹司の小金井聖を中島が魅力たっぷりに演じた。
同作品はマンガが原作で2022年にアニメ化、2025年12月に映画化された。「絶対に恋したくないヒロインVS絶対に恋させたい魔法使い」の攻防が繰り広げられる恋愛コメディ。”ラブストーリーあるある”の事象を主人公杏子が物理的にぶっとばして回避していく、爽快さを感じる作品となっている。
作中には有名作品の名シーンや、世界的名作の名台詞まで、畳みかけるようにネタが連発される。
