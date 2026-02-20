元阪神で三菱重工Westに所属する北條史也内野手(31)が20日、本紙のインタビューに応じ社会人野球3年目への意気込みなどを明かした。今季の目標には「社会人ベストナイン」を掲げ、チーム最年長として数字と姿勢でけん引していくことを宣言。また、映画「栄光のバックホーム」の大ヒットを受け、あらためて23年に脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さん(享年28)への思いも語った。前後編で配信する(取材・遠藤 礼)

目が疲れたという感覚は初めてだった。昨年11月、元阪神・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」の完成披露試写会に招待され、自身役が横田さんの教育係で登場する作品を初鑑賞した。「明石まで帰る2時間が、目が疲れてめっちゃきつかった」。涙がずっと頬を伝っていた。「横のことは知ってるつもりだったけど、知らないこともたくさんあって。痛がってるところ、弱音を吐いてるところは見たことなかったし。そういう部分を映画で見たら当時はだいぶしんどかったんだろうなと」。

同時に去来したのは子を持つ親の心情だった。「横のお母さんの気持ちとかをすごく考えて。親ってすごいなって。僕も子どもは小さいですけど、こんなに子どもに対して尽くして考えてるんやと」。“知っているけど知らない話”。北條にとって「栄光のバックホーム」とはそんな映画だった。

映画公開後の反響は想像以上だった。阪神退団後は右肩下がりだったインスタグラムのフォロワーは3000人増加。映画の感想を伝えるファンからのDMが数え切れないぐらい届いた。試写会の後、自然に湧き出たのは「もうちょっと野球やろう」という思いだった。「野球を簡単に辞められないというか、辞めるにしても後悔がないようにしたいというか」。昨年12月、横田さんと16年の開幕戦で1、2番コンビを形成したオイシックスの高山俊とYouTubeでコラボした際に驚いたことがある。

「阪神を退団されて今でも新潟で野球を続ける理由を話されて。“横を見てたら簡単に野球は辞められない”と。高山さんからその言葉を聞けただけで僕は満足でした（笑い）」。自分だけでなく、横田さんを知る多くの同僚、どこか冷めている印象もあった高山がその遺志を背負ってプレーを続けていることが北條には嬉しかった。

「野球だけじゃなく、もっとしっかり生きていかないといけないと思える映画」。今、北條にとって「生きる」ことの一部は「野球を続けること」だ。「プロ終わった後も野球やってるのは想像してなかった。プロで成績を残して引退試合できるぐらいの選手になれたら良かったですけど、今まだ野球できていることが幸せ」。北條史也の野球人生はまだ続いていく。