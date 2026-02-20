俳優の福士蒼汰さんが、デビュー15周年を記念して、グローバルファンクラブ「SoTime Fragment」を2026年2月20日より開設することが発表されました。



株式会社研音と株式会社ソニー・ミュージックソリューションズは、メッセージアプリ「yodel」を通じて、福士さんのグローバルファンクラブ「SoTime Fragment」を立ち上げます。このファンクラブは、福士さんからのメッセージや写真、動画が届くサービスで、チケット先行や生配信など会員限定特典も用意されています。

利用料金は、Web決済で月額550円（税込）、アプリ決済で月額660円（税込）となっています。また、3月8日までに購読を開始すると限定壁紙がプレゼントされ、さらに抽選で10名に宛名入りの直筆サイン入りチェキがプレゼントされるスタートダッシュキャンペーンも実施されます。





「yodel」アプリでは、福士さんのファンクラブが同アプリ内で初めて翻訳機能を実装。日本語、英語、韓国語、中国語（繁体字）に対応し、今後も対応言語を増やしていく予定です。また、6月からは韓国と台湾でもアプリがリリースされる予定です。

さらに、福士さんにとって約2年ぶりとなるファンイベントが、5月30日に東京・豊洲PITで開催されることも決定しました。ファンクラブでは、このイベントの最速チケット先行（抽選）受付を2月20日18時より実施します。







福士さんは「たくさんの方々が全世界からアクセスできる空間を作ることができ、大変うれしく思います。これからより一層、日本のファンの方々を中心に、世界中のみなさまともコミュニケーションを深めていけたらと考えています！The Skyʼs The Limit.」とコメントしています。



【担当：芸能情報ステーション】