MLB・ブルージェイズのシュナイダー監督が、岡本和真選手のオープン戦での起用について語りました。

日本時間22日にオープン戦の初戦となるフィリーズ戦を迎えるブルージェイズ。シュナイダー監督は、これに岡本選手を3塁手として起用することを明言しました。打順については未決定であり「特定の選手に打席数を確保し、試合を早めに切り上げるのが目的のため、打順は重視しないでほしい」とコメント。岡本選手は同24日のメッツ戦、同26日のタイガース戦、同27日のマーリンズ戦にも出場予定だといいます。

シュナイダー監督は、サードでの起用について「侍ジャパンのWBCでの起用プランは主にサードだと聞いています。なのでサードの守備範囲の広さやスピード、細かい動きに慣れさせたいんです。ですから、練習の大半はサードでこなします」とコメント。ファーストを守れることは知っているともしながら、今後キャンプが進む上ではファーストを守る可能性もあるとも言及しました。オープン戦の出場予定についても「全て変更の可能性はある」としながら、「毎日彼と確認を取っているが、体調は良好で身体的な感覚は正常だ。WBC前に彼のプレーを見るのを楽しみにしている」と期待を寄せました。

またWBCに向けてのチーム離脱は日本時間28日か29日になる見込みとのこと。今後の調整に期待がかかります。