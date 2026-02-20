山崎賢人主演『ゴールデンカムイ』続編、三陣営PV解禁 杉元VS第七師団VS土方、網走監獄で三つ巴決戦へ
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める実写版『ゴールデンカムイ』（2024年）が今夜（20日）、日本テレビ系「金曜ロードショー」で地上波初放送される。これにあわせ、シリーズ最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）より、杉元一行、第七師団、土方一派の三陣営に焦点を当てた最新PV映像と場面写真が解禁された。埋蔵金を巡る争いは、ついに決戦の地・網走監獄へと突入する。
【動画】『ゴールデンカムイ』三陣営PV解禁
原作は、野田サトルによる同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮大なサバイバル・バトルを描き、その独自の世界観と緻密な人物描写で多くの読者を魅了。「不可能」と思われていた実写化プロジェクトは、映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』とも国内外で話題を集めた。最新作では、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
今回解禁されたのは、埋蔵金争奪戦に挑む三つの勢力にフォーカスした映像。山崎演じる“不死身の杉元”こと杉元佐一を中心に、アイヌの少女アシリパ（※リ＝小文字／山田杏奈）、白石（矢本悠馬）、谷垣（大谷亮平）らが集う【杉元一行】。
玉木宏演じる鶴見中尉を筆頭に、鯉登（中川大志）、月島（工藤阿須加）、二階堂（柳俊太郎※柳＝木へんに夘）、宇佐美（稲葉友）ら精鋭がそろう【第七師団】。
そして、舘ひろし演じる新選組副長・土方歳三を中心に、尾形（眞栄田郷敦）、永倉（木場勝己）、牛山（勝矢）らが名を連ねる【土方一派】の3本。
“真実”“信念”“野望”“大義”といった言葉が印象的に映し出され、それぞれの陣営が金塊の在りかを示す「刺青人皮」を巡り激しく対峙する様子を垣間見ることができる。戦いの舞台は、すべての謎の鍵を握る男“のっぺら坊”が収監された網走監獄へ。鉄壁の要塞で繰り広げられる三つ巴の戦いを切り取った場面写真も公開となった。
