テレビ東京の人気バラエティー「モヤモヤさまぁ〜ず2」（土曜前11・30）が2月21日と28日と2週にわたって韓国ソウルをブラブラする。

ハワイをはじめシンガポール、ニューヨーク、ローマ、ロンドン、パリなど世界の名だたる都市でロケをしてきたモヤさまだが、意外にも19年の歴史で初めての韓国・ソウルロケ。“キムチ禁止”ルールというモヤさまならではの切り口でソウルを歩くとどんな発見があるのか？

巡るのは明洞、南大門市場、江南などソウルではお馴染みの場所ばかり。さまぁ〜ずの三村マサカズは「韓国には何度も来てるけど、知らない韓国ばかりで驚きだった！」と語り、相方の大竹一樹は「なにせ野鳥が産む卵の数を知れたからね。こんなことをご紹介する番組はモヤさまだけでしょ」。“野鳥の卵の数”とは何なのか？まさにモヤさまならではの“ドイヒー旅”の匂いが早くもプンプンする。

そして韓国といえば美食の街！三村、大竹、5代目アシスタントの齋藤陽（よう）アナウンサーのモヤさま御一行が、いったい何を食べるのか？予想しながら観てみるのも楽しそうだ。