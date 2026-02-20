真空ジェシカ、西日本回る“全国ツアー”開催【概要一覧】
お笑いコンビ・真空ジェシカが、全国漫才コントツアー2026「全国の中にある」を開催することが決定した。
【写真】会場とガクの髪の毛でバスケを行った真空ジェシカ川北
ネコニスズ、ランジャタイといったゲスト出演も注目だが、全国ツアーと銘打たれているものの、概要を見てみると、開催は西日本に集中したものとなっている。
■ライブ概要
５月８日（金）松山市民会館・中ホール
https://www.cul-spo.or.jp/mcph/fac_list
18:00開場 / 18:30開演 / 20:00終演予定
出演者：真空ジェシカ
５月９日（土）新来島高知重工ホール・グリーンホール
https://kkb-hall.jp/facility/outline-green.html
13:30開場 / 14:00開演 / 15:30終演予定
16:30開場 / 17:00開演 / 18:30終演予定
出演者：真空ジェシカ
ゲスト：ネコニスズ（タイタン）
６月５日（金）和歌山城ホール・小ホール
https://www.wakayama-johall.jp/about/hall_small/
18:00開場 / 18:30開演 / 20:00終演予定
出演者：真空ジェシカ
６月６日（土）神戸朝日ホール
https://www.kobe-asahihall.jp/
13:30開場 / 14:00開演 / 15:30終演予定
16:30開場 / 17:00開演 / 18:30終演予定
出演者：真空ジェシカ
ゲスト：ランジャタイ（グレープカンパニー）
７月３日（金） 広島市南区民文化センターホール
http://www.cf.city.hiroshima.jp/minami-cs/hall/hall.html
18:00開場 / 18:30開演 / 20:00終演予定
出演者：真空ジェシカ
７月４日（土）おかやま未来ホール
https://aeonmall-okayama.com/static/detail/miraihall
13:30開場 / 14:00開演 / 15:30終演予定
16:30開場 / 17:00開演 / 18:30終演予定
出演者：真空ジェシカ
ゲスト：囲碁将棋（吉本興業）
８月１４日（金） 佐賀市立東与賀文化ホール
https://www.shinpoo.jp/
18:00開場 / 18:30開演 / 20:00終演予定
出演者：真空ジェシカ
８月１５日（土）くまもと森都心プラザホール
https://stsplaza.net/hall/hall_facility
13:30開場 / 14:00開演 / 15:30終演予定
16:30開場 / 17:00開演 / 18:30終演予定
出演者：真空ジェシカ
ゲスト：トム・ブラウン（ケイダッシュステージ）
※前売り料金：4,800円（税込） ※全席指定、全公演共通
※配信なし
