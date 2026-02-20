中村倫也が主演するＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」（金曜後１０・００）。２０日放送の第６話では、物語の核となるボーイズグループ「ＮＡＺＥ」が最大の危機を迎える。そのカギを握るのが、人気メンバーのユンギだ。

ＮＡＺＥは先日１６日に同局系の音楽番組「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に生出演したばかり。圧巻のパフォーマンスで「みんな可愛い」「素晴らしい実力」「見ていて幸せになる」とＳＮＳで大きな話題を呼んだ。その中で、ひときわ明るい魅力でグループをけん引するのが、韓国人メンバーのユンギだ。

金髪がトレードマークのユンギは、笑顔を絶やさない天真爛漫なキャラクターで、グループの太陽のような存在。しかしその輝きの裏で、Ｋ−ＰＯＰ界の大手事務所で練習生として過ごすなど、長い下積み時代を経験してきた苦労人だ。そこで培われた確かな実力と豊かな表現力、そして端正なルックスで、グループ内で高い人気を誇っている。

第６話で、そんなユンギが大きな岐路に立たされる。きっかけは、ＮＡＺＥがデビューランキングで１位を逃したこと。この結果は他のメンバーとは違う重みを持っていた。これまで誰にも明かしてこなかった、父親との「１位を取れなければ夢を諦め、会社を継ぐ」という大切な約束があったのだ。

父は一代で巨大な商社を築いた厳格な人物。ユンギは夢も仲間もすべて手放すという苦渋の決断を下す。最後のステージを終え、本心を隠してグループを去っていくユンギ。トレードマークの金髪を黒く染め、慣れないスーツに身を包み、笑顔を失った姿は胸に深く迫る。

人気メンバーの脱退という最大の危機に直面したＮＡＺＥ。果たしてユンギはグループに戻ってくるのか。そして、プロデューサーの吾妻潤（中村）が知ることになる「秘密」とは一体何か。固い絆で結ばれたＮＡＺＥのメンバーたちの未来から目が離せない。