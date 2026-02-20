中村倫也が主演するＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」（後１０・００）。２０日放送の第６話に、韓国を代表する名バイプレイヤーのチェ・ジノが出演する。

チェ・ジノは、大ヒットドラマ「相続者たち」や「浪漫ドクター キム・サブ」シリーズなどに出演してきた実力派俳優。冷静沈着な悪役、主人公の前に立ちはだかる権力者、厳しい上司など、作品を引き締める重要な役どころを担い“名作請負人”とも呼ばれる。

今回演じるのは、ボーイズグループ「ＮＡＺＥ」のメンバー・ユンギの厳格な父親。画面に映るだけで空気が一変し、ピリついた緊張感が走る。反論を許さない厳しい言葉と、重厚な存在感はまさに圧巻。夢を追う息子に「お前なんかがアイドルになれる訳ない」と厳しい言葉を投げかけ、ＮＡＺＥのメンバーたちの前に大きな壁として立ちはだかる。

しかし、この父親役の真骨頂は、厳しさの裏に隠された思いがあるところだ。物語が進むにつれて、ただ厳しいだけではないことが明らかになっていく。これまで見せてきた厳しい表情とは裏腹に、父親としての思いをにじませるその演技には心が揺さぶられる。さらに、劇中では流ちょうな日本語のセリフも披露しており、役者としての懐の深さを見せつけている。

爽やかな若者たちの成長物語に、チェ・ジノがもたらす緊張感と深み。物語の行方と共に、ベテラン俳優が放つ重厚な輝きからも目が離せない。