フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が金メダルを獲得。坂本花織（シスメックス）が銀、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルに輝いた。18位だったオリガ・ミクティナ（オーストリア）が使用した楽曲に、早朝の一部視聴者が騒然となった。

日本の朝4時過ぎ。ミクティナがフリーの楽曲に選んだのは、米国の世界的ヘビーメタルバンド、メタリカの代表曲「Nothing Else Matters」だ。英国の楽団ザ・ロック・オーケストラによる管弦楽アレンジだったとはいえ、ヘビメタ界の名曲とフィギュアスケートの異色の組み合わせ。視聴者の間にも衝撃が広がった。

X上には「メタリカの曲で滑ってる選手がいる。一気に目が覚めた」「まさかのメタリカ」「（アレンジ曲だけど）メタリカで滑るフィギュアスケーターとかおるんや」「えっメタリカ？メタリカ？」「フィギュアスケートでメタリカのカバー曲聴くとは思わなかったｗ」「えっすご メタリカのオケアレンジでフィギュアスケートってできるんだ」と驚きの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）