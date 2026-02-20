加藤綾菜「朝からバタバタで疲れ切り」“映えない食卓”公開に共感相次ぐ「親近感しかない」「リアルで最高」
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの加藤綾菜が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。リアルな食卓を公開し、注目を集めている。
【写真】加藤茶の美人妻「常備菜をタッパーで出す」共感相次いだリアルな食卓
綾菜は「朝からバタバタで疲れ切り常備菜をタッパーで出す」「映えない綾菜飯」とコメントし、食卓の様子を投稿。「しかし、春を感じる菜の花のカラシ和え ナムルと手羽は手作り。シャケは塩味かなり薄めを選ぶ」と説明し、品数豊富な料理を披露した。常備菜はプラスチック容器に入っているものの、ほかの料理は皿に美しく盛り付けられており、慌ただしい日々の中でも健康に気を配る丁寧な食卓ショットとなっている。
この投稿に「タッパーのまま出すの、めちゃくちゃわかる」「親近感しかない」「忙しいのにちゃんと作ってて尊敬」「リアルで最高」「美味しそう」「十分映えてますよ」といった声が寄せられている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加藤茶の美人妻「常備菜をタッパーで出す」共感相次いだリアルな食卓
◆加藤綾菜“映えない綾菜飯”公開
綾菜は「朝からバタバタで疲れ切り常備菜をタッパーで出す」「映えない綾菜飯」とコメントし、食卓の様子を投稿。「しかし、春を感じる菜の花のカラシ和え ナムルと手羽は手作り。シャケは塩味かなり薄めを選ぶ」と説明し、品数豊富な料理を披露した。常備菜はプラスチック容器に入っているものの、ほかの料理は皿に美しく盛り付けられており、慌ただしい日々の中でも健康に気を配る丁寧な食卓ショットとなっている。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に「タッパーのまま出すの、めちゃくちゃわかる」「親近感しかない」「忙しいのにちゃんと作ってて尊敬」「リアルで最高」「美味しそう」「十分映えてますよ」といった声が寄せられている。
綾菜とタレントの加藤茶とは2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】