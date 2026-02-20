橋本環奈「美的」でピュアなツヤ肌＆美肩披露「ヤンドク！」主人公との共通点も明かす「私？と思う場面も多くて」
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の橋本環奈が、2月20日発売の『美的』4月号（小学館）に登場。フジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）で主人公を演じる橋本が、役柄との共通点を明かす。
【写真】27歳月9主演女優、美肩チラリのピンクニット姿
春らしいピンクメイクにやわらかなニット、最近染めたというほんのりピンクのヘアカラー。その多幸感あふれるビジュアルは、まさに眼福。限りなく素肌に近いピュアなツヤ肌や白くなめらかな肩には、どこまでも透き通っていくような透明感が宿る。映画『キングダム』シリーズ、主演を務めたNHK連続テレビ小説『おむすび』など、誰もが知る話題作に次々と出演してきた橋本。現在は、月9初主演となる『ヤンドク！』での熱演が話題を集めている。誌面ではドラマの話に加えて、季節の変わり目ならではの肌ゆらぎ対策や美容への向き合い方、ハッピーに生きるヒントまで、4ページのスペシャルインタビューを届ける。
撮影中、穏やかな笑みを見せたかと思えば、楽しそうに爆笑したり、ハキハキと受け答えしたりする姿が印象的だった橋本。シンプルだけれど大切にしたいと語るのは「いっぱい食べて、たっぷり寝て、心から笑う」こと。そう言いきる健やかな人柄には、周囲を明るく照らすハッピーなオーラが満ちあふれている。
そんな橋本の心身の健やかさを支えているのは、日々の丁寧なセルフケア。「花粉の季節だけは目と鼻が大変…」と悩むこの季節に欠かせない3つのアイテムや、こだわりの快眠術、セルフメイクのポイントまでたっぷりと明かした。腸活にも取り組んでいるという橋本が、普段撮影現場に持参しているのはチューブタイプの〇〇。お湯に溶かして飲むのが好きなのだとか。
主演ドラマ『ヤンドク！』で演じるのは、親友の死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となった元ヤンキー少女・湖音波（ことは）。実在の医師をモデルにしつつ、橋本にあて書きされたキャラクターでもあるそうで、「演じながら『私！？』と思う場面も多くて」と橋本。“曲がったことが許せないところ”“嘘をつけないところ”など、橋本の口から語られる湖音波の魅力を通じて、橋本自身の魅力にもフィーチャーするインタビューになっている。
今号は、表紙＆付録違いの4バージョンで発売。通常版、創刊25周年準備版には女優の浜辺美波、SPECIAL EDITION版にはSnow Manの佐久間大介、特別カバー版には礼真琴が登場する。（modelpress編集部）
◆橋本環奈「美的」登場
◆橋本環奈、自身のセルフケア明かす
◆橋本環奈「ヤンドク！」主人公との共通点とは
