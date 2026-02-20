阿部顕嵐＆FANTASTICS木村慧人、肉体美光るサウナタイム・絶品そば堪能「2人のプライベートを覗き見する感じで」
【モデルプレス＝2026/02/20】俳優・阿部顕嵐の冠番組「アランタウン」より【サウナ編】前編が、2月20日正午にTELASAにて独占配信をスタートした。
【写真】イケメン俳優、肉体美光るサウナ満喫ショット
本番組は、多趣味な阿部が“みんなの市長”になり、「夢の街」を創るために全国の優れた施設を視察して回る“まちづくりシミュレーションバラエティ”。初回ゲストには9年ぶりの番組共演となる岩橋玄樹が登場し、16年来の親友である阿部と岩橋の2人だけの北海道旅、番組公式SNSに上がった2人のきつねダンスなどで盛り上がりを見せた。
そして、今回のゲストはFANTASTICSの木村慧人。現在テレビ朝日で放送中の「仮面の忍者赤影」（毎週日曜深夜0：10〜※一部地域を除く）での“青影”役も好評を博し、2025年の映画・ドラマ「君がトクベツ」などでも好演。FANTASTICSメンバーとしてだけでなく、俳優としてのキャリアも着実に積み上げている。阿部とは2023年の舞台「BREAK FREE STARS」で刑務官＆囚人役で共演し意気投合。以来、公私で親交を深め、プライベートでは一緒にサウナに通う仲でもある。
群馬県にある水沼駅で木村と会った阿部。「今回のロケを楽しみにしていた」という木村の案内でトゥクトゥクに乗り、温浴施設・サウナの森水沼ヴィレッジに到着すると、その広大な敷地に2人とも驚き。薪ストーブのサウナを見学し、早くも「入っていいですか？」と前のめりに。
オリジナルのアロマを作成した阿部と木村。香水作りが趣味だという木村は自分好みの香りを織り交ぜながら、こだわりの一品が完成する。そしていよいよそのアロマを携えてサウナへ。自然に囲まれた場所でのサウナに、「雰囲気がいいね」とワクワクしながら入室し、お互いが作ったアロマを混ぜた水で“ロウリュ”をする姿も手慣れた様子。ひと汗かいた後は躊躇なく水風呂へザブン。しっかりと整いながら2人で語り合う空間は、まさに至高のサウナタイムとなったよう。サウナに入る2人の鍛え抜かれた肉体美もキラリと光る。
27日配信の後編では、絶品のそばを堪能した後、「Saunner of the Year 2024」にも選ばれているサウナマスター・ネバーニャ（根畑陽一）が登場。ネバーニャによる「ウィスキング」をかけて、モルック対決に挑む。
モルック後、ネバーニャの「ウィスキング」を受けると、まるで神聖な儀式のように。しかしそのあまりの気持ちよさに「寝ちゃいそう」と至福の表情を見せる。“整いの先”に行き過ぎて、「妖精みたい」になってしまった2人の姿とは。ロケを振り返り、「2人でオフを楽しんでいる感じがすごく楽しかった」と阿部。木村も「皆さんが見たいものが詰まっていると思う」と太鼓判を押した。（modelpress編集部）
会って一言目に「今日マジ楽しみにしてました！」って言ってくれた慧人。すごくうれしかったですし、2人でオフを楽しんでいる感じが、僕自身もすごく楽しかったです。慧人もすごく元気そうでよかった。2人の素の表情を楽しんでください！
久しぶりに顕嵐くんに会えてうれしかったですし、かなり2人のプライベートが見られるロケになっていたのではないかと思います。普段FANTASTICSを応援してくださっている方、そして顕嵐くんを応援してくださっている方、皆さんが見ているだけで一緒に“整って”もらえるくらい、見たいものが詰まっていると思います。2人のプライベートを覗き見する感じで見ていただけたらうれしいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】イケメン俳優、肉体美光るサウナ満喫ショット
◆木村慧人「アランタウン」出演
本番組は、多趣味な阿部が“みんなの市長”になり、「夢の街」を創るために全国の優れた施設を視察して回る“まちづくりシミュレーションバラエティ”。初回ゲストには9年ぶりの番組共演となる岩橋玄樹が登場し、16年来の親友である阿部と岩橋の2人だけの北海道旅、番組公式SNSに上がった2人のきつねダンスなどで盛り上がりを見せた。
◆阿部顕嵐＆木村慧人、肉体美際立つサウナタイム
群馬県にある水沼駅で木村と会った阿部。「今回のロケを楽しみにしていた」という木村の案内でトゥクトゥクに乗り、温浴施設・サウナの森水沼ヴィレッジに到着すると、その広大な敷地に2人とも驚き。薪ストーブのサウナを見学し、早くも「入っていいですか？」と前のめりに。
オリジナルのアロマを作成した阿部と木村。香水作りが趣味だという木村は自分好みの香りを織り交ぜながら、こだわりの一品が完成する。そしていよいよそのアロマを携えてサウナへ。自然に囲まれた場所でのサウナに、「雰囲気がいいね」とワクワクしながら入室し、お互いが作ったアロマを混ぜた水で“ロウリュ”をする姿も手慣れた様子。ひと汗かいた後は躊躇なく水風呂へザブン。しっかりと整いながら2人で語り合う空間は、まさに至高のサウナタイムとなったよう。サウナに入る2人の鍛え抜かれた肉体美もキラリと光る。
◆阿部顕嵐＆木村慧人「2人でオフを楽しんでいる感じ」
27日配信の後編では、絶品のそばを堪能した後、「Saunner of the Year 2024」にも選ばれているサウナマスター・ネバーニャ（根畑陽一）が登場。ネバーニャによる「ウィスキング」をかけて、モルック対決に挑む。
モルック後、ネバーニャの「ウィスキング」を受けると、まるで神聖な儀式のように。しかしそのあまりの気持ちよさに「寝ちゃいそう」と至福の表情を見せる。“整いの先”に行き過ぎて、「妖精みたい」になってしまった2人の姿とは。ロケを振り返り、「2人でオフを楽しんでいる感じがすごく楽しかった」と阿部。木村も「皆さんが見たいものが詰まっていると思う」と太鼓判を押した。（modelpress編集部）
◆阿部顕嵐コメント
会って一言目に「今日マジ楽しみにしてました！」って言ってくれた慧人。すごくうれしかったですし、2人でオフを楽しんでいる感じが、僕自身もすごく楽しかったです。慧人もすごく元気そうでよかった。2人の素の表情を楽しんでください！
◆木村慧人コメント
久しぶりに顕嵐くんに会えてうれしかったですし、かなり2人のプライベートが見られるロケになっていたのではないかと思います。普段FANTASTICSを応援してくださっている方、そして顕嵐くんを応援してくださっている方、皆さんが見ているだけで一緒に“整って”もらえるくらい、見たいものが詰まっていると思います。2人のプライベートを覗き見する感じで見ていただけたらうれしいです。
【Not Sponsored 記事】