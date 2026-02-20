食べ放題なのに、なぜか私が処理係。友人「もういいわ」残りを押し付けないで！ モヤモヤを減らした方法は

筆者の体験談です。

食べ放題での何気ないやり取りが、少しずつ違和感に変わっていきました。

「任せる」つもりが、なぜか役割が固定されていて……。

注文は友人任せ

「注文は私がするね！」

そう言われて、私は特に疑問を持たずにうなずきました。

食べ放題のお店では、いつの間にか友人に注文を任せる流れができていたのです。

私は食べることが好きで、量もそれなりに食べられるほうです。

一方、友人は「少しずつ、いろいろ食べたい」タイプ。

ただし、量はあまり食べられません。

量を食べられる私と、少しずつ楽しみたい友人。

その違いをわかっていたからこそ「任せても大丈夫」と思っていました。

増えていく皿

最初に届いた料理はどれもおいしそうで、食事も楽しい雰囲気でした。

ところが食べ進めるうちに、また一品、さらに一品と料理が追加されていきます。

ぱっと見た量は多すぎるようには見えませんが、箸が止まったままの皿が少しずつ増えていくのです。私は自分のペースで食べながら、自然と視線の端で残り具合を気にするようになっていました。

「これ、まだ手をつけてないな」

そう思う回数が、いつの間にか増えていたのです。