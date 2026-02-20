チョコ好きさんに届けーーッ！！【スタバ】コーヒーのお供にしたい♡「スイーツ・デニッシュ」

【スターバックス】には、コーヒータイムを格上げしてくれる魅力的なフードも勢ぞろいしています。今回は数あるラインナップの中から、チョコ好きさん必見のフードをピックアップ。ご褒美感たっぷりの濃厚チョコタルトと、チョコを巻き込んだデニッシュは、思わず食べてみたくなるはず。ぜひチェックしてみてください。

チョコ尽くし！ 高級感あふれるご褒美タルト

「まるで生チョコのようにやわらかで濃厚なタルト」と、@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するのは「チョコレートタルト」。公式サイトによると「さっくりとしたココアタルトと、チョコレートガナッシュを加えたチョコレート生地をしっとりと焼き上げ、なめらかで濃厚な風味のチョコレートムースを重ね、ココアのトッピングで仕上げました」というタルトは、見た目だけでもチョコ感満載。画像は、ペストリーホイップとチョコレートソースを追加して華やかさを格上げしています。

ビジュも食感も楽しめるデニッシュ

「あっという間に完食！」「うまい」と、@ayumin0220stbさんが絶賛するのは「チョコレートバブカ」。ヒーティングすることで、チョコレートフィリングを挟んだデニッシュ生地のサクサク食感がいっそう引き立ち、チョコがとろけて美味しさもアップするかも。渦巻き模様も可愛らしく、写真映えもバッチリのデニッシュは、カフェタイムはもちろん朝食としてもおすすめです。

今日のカフェタイムは、スタバでコーヒーとチョコフードを楽しんでみませんか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N