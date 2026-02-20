練り製品メーカー「カネテツデリカフーズ」（神戸市東灘区）は2026年3月6日（金）、創業100周年を迎える。看板商品のカニ風味かまぼこ「ほぼカニ」を軸に、1年前から「創業ほぼ100周年」と銘打ったイベントや商品企画を展開してきた同社にとって、今年はいよいよ“ほぼ”ではなく節目の「100年」。創業から現在までの歩みを振り返りつつ、主力商品の初の大幅リニューアルで次の100年へのスタートを切る。

カネテツデリカフーズ本社（神戸市東灘区）同社提供

同社の歴史は1926（大正15）年、創業者・村上鐵雄氏が西宮で練り製品の製造を始めたことにさかのぼる。以来、業界初の取り組みや独自技術の開発に挑み続け、神戸から全国の食卓に商品を届けてきた。現在は魚肉すり身によるシーフード再現技術や立体的なかまぼこ成形などを強みとし、安全面では合成保存料無添加化（1990年〜）や食品安全規格の取得など、品質重視のものづくりを進めている。

1950（昭和25）年、神戸市兵庫区に工場を建設（カネテツデリカフーズ提供）

こうした技術力の象徴が、2014年3月に発売された「ほぼカニ」だ。本物のカニの味・食感・見た目を再現した商品は、インパクトのあるネーミングとあいまって大人気となり、これまでに8800万パック（2025年8月末時点）を売り上げ、シリーズ商品は累計1億パックを超える一大ブランドに成長した。

カネテツデリカフーズの看板商品「ほぼカニ」。リニューアル後のパッケージには「今まで以上にカニ感アップ！！」などのキャッチフレーズが入っている

一方、企業文化の独自性も同社の特徴といえる。1982年、雑誌「宝島」にてコピーライターの中島らも氏（1952〜2004年）による企画広告「啓蒙かまぼこ新聞」がスタート。カネテツのキャラクター「てっちゃん」に加え、サングラス姿の「父ちゃん」まで登場し、カネテツ製品と直接関係ないやりとりを繰り広げる広告は、当時のサブカルチャーのアイコンに。練り製品メーカーの枠を超えた独自の発信力を確立した。

1990年、六甲アイランドに工場が完成したが、1995年の阪神・淡路大震災で被災。長期にわたって商品の出荷ができなくなり、その後経営が揺らぐ事態にも陥ったが、社員一丸となって復旧に取り組み、再建に成功した。

1950年代の看板。この時点ではまだ「てっちゃん」と呼ばれていなかったという（カネテツデリカフーズ提供）

近年は六甲アイランドの本社を拠点に、体験型施設「てっちゃん工房」や、ほぼカニがご神体の「ほぼカニ神社」開設などユニークな取り組みを進め、食文化や体験価値を届ける企業としても存在感を強めている。2025年は「創業ほぼ100周年」を掲げ、同年3月から特設サイトや記念商品、イベントなどを展開してきた。

2024年4月に誕生した「ほぼカニ神社」。カネテツデリカフーズ本社（神戸市東灘区）の敷地内に建立された

「創業ほぼ100周年」イベントの様子（カネテツデリカフーズ提供）

その集大成ともいえるのが、「ほぼカニ」の発売以来初となる大幅リニューアルだ。100周年を機に、「本物のカニを超える」をテーマに改良を実施。風味と食感の両面で“カニ感”を強化し、一口目の風味が持続するよう調味料の配合などを工夫したほか、主原料である魚のすり身の加工方法も刷新。よりしなやかでほぐれやすい繊維感を実現した。開発には約1年を費やしたという。

企画担当の三宅由利子さんは「従来品の完成度が高かったので、リニューアルするポイントを見つけるのが難しかった。カニ感アップを追求するため、試作品を『もう要らんわ』というくらい食べた」と振り返り、「やはり面白いだけではリピートしてもらえない。もっと喜んでもらいたいとの思いで味や食感など根本部分を見直した。口に入れた瞬間から食べ終わるまで続くカニの風味を多くの人に楽しんでもらいたい」と話した。

リニューアルした「ほぼカニ」を持つ企画担当の三宅由利子さん

リニューアル商品は21日（土）から全国のスーパー、同社のオンラインストアなどで販売する。詳細は同社ホームページから。