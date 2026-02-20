女優の花總まり、浦井健治らが１９日、都内で主演ミュージカル「破果―パグァ―」（東京・新国立劇場中劇場で３月７日開幕）の稽古場取材を行った。

日本初上陸となる韓国ミュージカル。花總は「爪角（チョガク）」という６０代の女殺し屋を、浦井は「爪角」への復讐を誓う青年を演じる。２人のミュージカルでの本格共演は初めて。花總は老齢の役どころを始め、キレあるアクションなどこれまでのイメージを一新しそう。

花總は「伝説の殺し屋なので、お客様に『どこか？』と思われないようにしたい。アクションは、特にやる人との呼吸が大事だと思っています。大変ですが、達成感、やりがいはすごくあるので」といい、「これから、プロフィールに“趣味アクション”と書けるくらい頑張ります」。

浦井によると、花總はまだ稽古が始まっていない時間帯に、役で使う銃の扱いに慣れるため、一人で黙々と格闘。「その先輩の姿に感動しました」と話した。中山優馬、熊谷彩春、武田真治も参加した。大阪・梅田芸術劇場メインホール（３月２７〜２９日）、福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホール（４月４、５日）でも上演される