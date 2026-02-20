俳優の福士蒼汰が１９日、グローバルファンクラブを開設し、５月３０日に東京・豊洲ＰＩＴでファンミーティングを開催することを発表した。

福士の所属事務所「研音」と、「ソニー・ミュージックソリューションズ」（ＳＭＳ）は、ＳＭＳが提供するメッセージアプリ「ｙｏｄｅｌ」にて、福士のグローバルファンクラブ「ＳｏＴｉｍｅ Ｆｒａｇｍｅｎｔ」を２０日を開設。６月からは韓国、台湾でアプリのリリースを予定しており、各国の福士ファンへの発信を見据えている。

福士は配信中のＮｅｔｆｌｉｘ Ｋｏｒｅａ「恋の通訳、できますか？」出演で国外からも注目を集めており、「たくさんの方々が全世界からアクセスできる空間を作ることができ、大変うれしく思います。これからより一層、日本のファンの方々を中心に、世界中のみなさまともコミュニケーションを深めていけたらと考えています！」とコメントしている。

福士にとって約２年ぶりのファンイベント（５月３０日、東京・豊洲ＰＩＴ）のチケット先行（抽選）受付は、グローバルファンクラブ「ＳｏＴｉｍｅ Ｆｒａｇｍｅｎｔ」で２０日午後６時から開始する。