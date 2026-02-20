米女優デミ・ムーアの代表作で、１９９０年に公開されて世界中で大ヒットした映画「ゴースト／ニューヨークの幻」を舞台化したミュージカル「ゴースト」が８、９月に５年ぶりに上演されることが２０日、発表された。

同作は映画でも脚本を担当したブルース・ジョエル・ルービン氏が脚本・歌詞を担当してミュージカル化。日本では２０１８年にオリジナル演出版として初演され、２１年に再演されていた。

主演の銀行員・サムを演じるのは、初演から引き続き浦井健治。ムーアが演じた芸術家・モリーは、元宝塚花組・宙組トップ娘役の星風まどかと、ＮＨＫ Ｅテレ「おとうさんといっしょ」でうたのおねえさんとしてレギュラー出演する竹内夢がダブルキャストで務める。

また、同作には欠かせないキャラクターで、映画ではウーピー・ゴールドバーグが演じて米アカデミー賞助演女優賞を受賞した霊媒師のオダ・メイ役には、浦井同様に初演、再演に続いて出演の森公美子。森は「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」でも映画でゴールドバーグが演じたヒロイン役を務めており、まさに適役といえる。敵役であるサムの親友・カールは鈴木拡樹と太田基裕が演じる。

浦井は３度目のサム役に「この作品は演じていて自然と涙が溢（あふ）れて止まらない瞬間があります。それは悲しいからではなく『ありがとう』の気持ちから溢れ出る温かい涙。３度目の奇跡の公演です。大切に演じます！！」とコメント。映画に合わせて大ヒットした「アンチェインド・メロディ」が流れる中、サムとモリーが、ろくろを回しながらお互いの気持ちを確認し合う、あまりにも有名なシーンもする。映画を知っている人も知らない人も、２人の愛の物語に感動を覚えるに違いない。

８月８〜３０日まで東京・日比谷シアタークリエで上演。９月には愛知（愛知芸術劇場大ホール）、大阪（梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）、福岡（博多座）、東京・足立区のシアター１０１０を巡演する。