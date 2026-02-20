日本に住む外国人は2025年6月末の時点で、すでに395万人を超えている。同時に、同年7月の参議院選挙や先日行われた衆議院選挙で「日本人ファースト」を掲げた参政党が議席を増やしていることからもわかる通り、外国人に対する抵抗感も強くなる一方だ。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

ここでは、移民政策や多文化共生を専門とする関西国際大学客員教授・毛受敏浩氏の『移民1000万人時代 2040年の日本の姿』（朝日新書）より一部を抜粋。移民が増え続けている“本当の理由”についての詳しい解説をお届けする。（全4回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

人口減少が引き寄せる外国人労働者

移民の急増は、政府が移民政策をとっているからでしょうか。確かに技能実習制度の改革に伴う在留資格としての「特定技能」、「育成就労」の創設や、外国人に対する日本語教育の推進など、近年、政府は積極的に外国人労働者を受入れる政策をとっており、もちろんそれは関係しています。

しかし、それを引き起こしている最大の原因は“日本人の人口減少”だと筆者は考えます。つまり、日本人の減少を一定レベル補う形で、日本人の減少に反比例して日本に住む外国人は増え続けているのです。すなわち日本社会が外国人を求めており、日本の人口減少が続く限り、その増加は続くと考えられるのです。

人口減少期に入った日本社会は恒常的に不足する人材を女性活躍、高齢者の継続就労、IT化によって補ってきました。そうした努力の結果、女性の就業率はアメリカをすでに超えるまでになりました（2020年時点で日本の女性の生産年齢人口の就業率は70.6％で、OECD38ヵ国中13位。米国は26位）。また高齢者の就業率はOECD諸国の中で、韓国、アイスランドに次いで三番目となっています。

AIの活用も急速に拡大していますが、それでも人手不足は解消せず、逆に一層深刻になっています。それは日本の若者の数が激減しているからで、今後もさらに減っていきます。人手不足、人口減少によって引き起こされる負の部分を少しでも補おうと、社会のあらゆる分野が海外から外国人を引き寄せる磁石の働きをしているのです。

では日本の人口減少はいつまで続くのでしょうか。国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の発表では、推計が及ぶ最長の未来、ほぼ100年先の2120年まで高い高齢化率を継続したまま減少が続くとしています。

人口減少が半永久的に続く中で、もし、日本への移民の流入が止まればどうなるのでしょうか。彼らは人口減少が続く社会の重要な担い手です。彼らなしでは社会の動きはスローダウンし、さまざまな場面で立ち行かなくなります。われわれの暮らしは回らなくなり、やがて日本社会自体が機能しなくなり、社会の持続可能性が失われていきます。

人口減少と人手不足でレストランは長蛇の列、郵便物や荷物の配達は遅延するようになり、一度、故障した機械の修理は数ヵ月先。また生活基盤である病院はどんどん廃業に追い込まれ、バスや鉄道も便数が減り続けます。さらには災害を受けた鉄道や道路も復旧のめどが立たないまま放置されることも起こり得るでしょう。日本では高齢化と人口減少、さらに人手不足がセットで進むため、今後、民間だけでなく役所で働く人も減っていき、公的なサービスも維持できなくなるでしょう。



画像はイメージ ©moonmoon/イメージマート

つまり、外国人の受入れはよしあしの問題ではなく、社会の維持のためにその増加は必要不可欠なことであり、それが達成されないと立ち行かなくなるのが日本の現実であり未来なのです。日本で暮らす以上、外国人労働者の世話になることなしに生活するのは不可能なのです。

外国人は「使い勝手のよい人材」？

外国人が日本にとって必要な存在であることは明らかです。しかし、残念ながらそうした認識はあまり広がっていないようです。ふだんの生活でコンビニや飲食店で働く外国人の姿を見ることは増えても、外国人は「日本人がやりたがらない仕事をやってくれる人たち」、「都合よく使える人たち」との認識しかない人たちも多いでしょう。

つまり外国人が日本にとって必要なのは「都合のよい人材」であるからで、そうでなければあえて日本に来てもらう必要もないという考えも根強いと言えます。

またメディアでは不法滞在や窃盗など、外国人による犯罪のニュースも頻繁に報じられます。そう考えれば外国人に「居座ってもらっては困る」、「移民の受入れは治安の悪化につながる」と思う人もいるでしょう。

そうした考えに立てば、外国人労働者は期間を限って受入れて、定住を認めないという循環型の受入れがよいとの考えになるでしょう。帰国を前提にする技能実習制度はまさにそのような仕組みです。

この仕組みの欠点はサービス提供にしろ、モノづくりにしろ、高付加価値を生む熟練した人材になろうとする前の段階で、外国人を帰国させてしまうことです。

日本のモノづくりを支えてきた日本人の技術者や職人が高齢化し退職する中で、それを引き継ぐべき日本の若者の数は減る一方です。そうであれば日本が誇る技術も伝統もやがて立ち消えになってしまう。そうならないためには、日本の誇るべき伝統を外国人の青年を含めて受け継いでもらうことが必要です。そして彼らには日本に残って企業の中堅、幹部へと進み、次の世代を教育し、引き継ぐ役割を果たしてもらわなければなりません。その意味で外国人の定住化は必要なはずです。

さらに定住を前提としない受入れでは、外国人労働者は大地震などの大災害の際には、一斉に日本から逃げ出すでしょう。そのとき、日本の介護は、社会インフラはどうなるのか、そうしたリスクを政府は考えているのでしょうか。

20年後に移民が1000万人住むという現実

一方、20年後に移民が1000万人住むという現実に、どれだけ多くの日本人が気づいているでしょうか。またそのときの日本社会のありさまをイメージできるでしょうか。

移民が1000万人住む近未来の日本はある人にとっては脅威であり、ある人には福音でしょう。

なぜなら一部の人は外国人の増加によって、犯罪の増加や社会の分断を懸念するでしょう。その一方、外国人が増加することで深刻な人手不足によって起こり得る社会機能のマヒが解消され、さらに経済と社会の革新がもたらされると考える人もいるでしょう。日本は将来、どちらの道を歩むことになるのか、それはこれから日本がどのように外国人を受入れるか、どのように処遇するかによって変わってくるのです。

〈日本が外国人に頼るしかなくなった驚くべき実態とは「想定より15年早く少子化が進んでいる」「11年で働く世代が1000万人減少する」〉へ続く

（毛受 敏浩／Webオリジナル（外部転載））