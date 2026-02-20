【本編映像】「かぐや、帰っちゃうの？」from 超かぐや姫！

オリジナルアニメ「超かぐや姫!」の1週間限定劇場上映が本日(2月20日)よりスタート。今回、花火大会で別れを切り出すかぐやに彩葉の本音があふれ出る、二人の思いが交差する本編映像が公開された。

公開された映像は、同作のメインキャラクターであるかぐや(cv.夏吉ゆうこ)と酒寄彩葉(cv.永瀬アンナ)が花火大会へ遊びに来たシーンの本編映像。

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

夏休みも勉強にバイトに大忙しの彩葉だったが、かぐやとの思い出のために時間を作って二人で花火大会へ遊びに行くことに。浴衣姿で夏祭りをひとしきり楽しんだ後、花火が打ちあがるのを待つ二人の間には珍しく一瞬の沈黙が流れる。

「かぐや、帰っちゃうの?」と切り出す彩葉。彩葉はかぐやが月に帰ることをどこか察していたのだった。「かぐやはかぐや姫だったみたい」「次の満月の夜にお迎えが来る」と答えるかぐやはどこか別れの時が近いことを受け入れている様子。

一方の彩葉は「また逃げればいいじゃん。かぐやはかぐや姫じゃないよ」と、いつもの冷静さを失って、思わず感情的に本音を吐露してしまう。感傷的な彩葉に一瞬驚きの表情を見せるかぐやだったが、「これが私のエンディング。超～楽しく運命に向かって走ってく!」といつもの明るく元気な調子でかぐやなりの“ハッピーエンド”を目指すことを宣言!「ライブしたいな! お迎えが来る日」とお別れライブも開催するようだ。

そこへ次々と打ちあがる花火に大興奮するかぐや。その横顔を見つめたまま動くことのできない彩葉。「竹取物語」と同様に別れという“バッドエンド”に直面した二人の思いが交差する場面となっている。果たして、“バッドエンド”が目前に迫った二人はいかにして“ハッピーエンド”を目指していくのか。

