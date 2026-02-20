〈日本が外国人に頼るしかなくなった驚くべき実態とは「想定より15年早く少子化が進んでいる」「11年で働く世代が1000万人減少する」〉から続く

海外からの“人口流入”が加速している。移民政策や多文化共生を専門とする関西国際大学客員教授の毛受敏浩氏は「日本の人口減少が急激に進む中で、外国人の増加は必要不可欠なこと」と指摘する。

しかし、昨年7月の参議院選挙や先日行われた衆議院選挙で「日本人ファースト」を掲げた参政党が議席を増やしていることからもわかる通り、外国人に対する抵抗感は強くなる一方だ。差し迫った状況の中で、ジレンマが続いている。

歪んだ移民像

日本で他国以上に「移民」という言葉がタブー視されているのは、移民についてのネガティブなイメージがSNS等で喧伝され、それが広く浸透しているからです。日本に定住する外国人はすでに増加しており、また彼らが日本にとって必要であることが分かっていながら、政府は正面から「移民政策」をとることを明言できないのです。そのことが改めて明らかになったのは、2025年10月の自民党の総裁選挙でした。5人の候補者は全員、移民について後ろ向きの発言に終始したのです。

しかし、繰り返すまでもなく、日本は単に短期的な外国人労働者を受入れるだけではなく、彼らの定着と活躍を促進していく必要があります。数年間の日本での在留で、社会に馴染み、日本語を覚え、仕事にも慣れた若者を期限が来たからといって帰国させることを繰り返しているだけでよいはずはありません。外国人の受入れを考える上で、「移民のタブー化」からいかに脱却するかは、どのような政権であろうとこの現実から逃げることはできない課題です。

このままでは政治的な意図から移民・難民を排斥しようとするプロパガンダによって、移民のタブー化が一層深まり、外国人労働者の減少、あるいは歪んだ形での外国人の増加が続きます。それはとりもなおさず、人口減少の波をもろに受ける社会基盤の持続性への危機であり、また結果的に不安定な立場の外国人が増加することによる、将来の治安の悪化を招くことにつながります。

この状況を打開するには、人口減少の深刻化と外国人急増の近未来を見通した上で、国民を巻き込み、移民について正面から議論をする必要があります。移民に関する議論は数十年前から底流として続きながら、政府は避け続けてきました。年間100万人という日本人の減少が迫る時代に、移民ジレンマを続けていく余裕は本来ないはずです。このままの状態では日本の将来は危ういと言わざるを得ません。

働き手か？ 日本で夢をかなえる外国人か？

テレビ番組「朝まで生テレビ！」で移民問題を取り上げたことがありました（「激論！ド〜する?!日本の未来〜人口減少と移民の是非〜」2024年6月28日「朝まで生テレビ！」BS朝日）。日本に長く在住する外国人タレントや外国人評論家が参加していましたが、興味深いのは彼らの多くが移民の受入れに対して、慎重論や反対意見を表明したことです。

先述した通り国連によれば、移民とは「通常の居住地以外の国に移動し、少なくとも十二ヵ月間当該国に居住する人」のことです。つまり、本人の意図に関係なく、12ヵ月以上、外国籍の人間が日本に滞在すれば、国際的には「移民」と考えられます。

しかし、テレビに登場した外国人（日本国籍をすでに持っていれば別ですが）は流暢な日本語を話し、長期に日本で暮らしている人たちです。つまり、彼ら自身は移民であり、移民の受入れに反対するということは、自己否定になるはずです。しかし、そのことに気づいている様子はなく、また他の日本人もその事実を指摘しませんでした。

このことが示しているのは、日本で一般的に考えられている「移民」は国連の定義の移民ではなく、後ろ向きな価値判断を含んでいるということです。

直截に言えば「日本語が不自由であり、教育レベルが低く、低賃金で働く外国人やその家族」を移民として想定しているのではないでしょうか。テレビに登場した彼らは日本に住む外国籍の人間ではありますが、そのカテゴリーには属さないので、自分は「移民」ではないと考えているのでしょう。

こうした価値観を含んだ「移民」（「ネガティブ移民」と呼びます）の認識は実はヨーロッパでも見られます。たとえば「パリ郊外の移民地区」といえば、実態はともかく、想像されるのは町が汚く貧困者が徘徊する犯罪多発地域というイメージでしょう。ほぼスラム街と同様に認識されるのかもしれません。

こうしたイメージが「移民」であれば、移民には来てほしくない、日本がそのようになってほしくないと考えるのは当然です。

本格的な移民政策の必要性

一方、今後、日本ではあらゆる分野で外国人が増えていくことが想像されます。そして彼らは日本で一年以上、住み、家族を形成していきます。これは国連で言う「移民」です。

彼らは日本に期待を持ち、自分の夢を日本でかなえようとして来日します。彼らはこの時点では本来、ネガティブな存在ではありません。しかし、「ネガティブ移民」になってしまうかどうかは、日本の対応が大きく関わっているのです。

まず、どのような人材を受入れるかについては、政府が定住を前提として各自の日本語や職務能力などの要件を定めることが求められます。そして受入れ後に日本人と同等に活躍できるように導けるかは、移民政策の中の「統合政策」と呼ばれる、受入れ後の政策対応のあり方にかかっているのです。つまり国連で言う「移民」を日本国内で「ネガティブ移民」にしない政策こそが重要であり、それこそが本来の移民政策と言えます。

移民政策とは、どの国においてもむやみに外国人を受入れることでないのは明らかです。定住の可能性を想定した上で、受入れの際の基準として、日本語能力や日本での生活能力、あるいはその潜在力を持った人が対象になります。そして受入れ後は、自活できる力、さらに家族を養い得る経済力が持てるような職務能力を向上させる研修が必要です。十分な意欲を持つ人材に対して、機会を与えることこそが本来の移民政策です。

現在の日本は、日本語教育には政府の関与も限られ、職務能力の改善も本人任せという状況です。これでは多くの落ちこぼれを生み出し、少数の人間しか潜在力を発揮できない可能性があります。日本語能力が低く、職務能力の低いままの人たちが増えてくれば、結果としてネガティブ移民が増えることになってしまいます。しかし、現状ではそうした対策を取る企業は一握りで、目先の利益だけを考えて外国人を受入れているケースが多いのではないでしょうか。また政府も「移民が増える」という批判を恐れて本格的な移民政策をとろうとはしていません。これこそが移民ジレンマの本質と言えるでしょう。

「ネガティブ移民」に陥らないための仕組みづくり

受入れるとすれば、高度人材だけに来てもらいたいという意見もあるでしょう。しかし、人口激減に直面する日本は、すでに大量の技能実習生を受入れていることからも分かるように、現場で働く外国人も必要不可欠です。特定技能や育成就労は現場労働の外国人のための在留資格ですが、彼らが将来「ネガティブ移民」に陥らない仕組みこそが必要となります。

その回避には何が必要かといえば、日本語を学び、日本人と同様の職業訓練を受け、日本人並みの給与を得られるような能力を身につけることです。そうすれば「ネガティブ移民」問題は起こらず、その子どもは海外出身の「日本人」として育っていきます。

ヨーロッパの一部の地域では、移住した外国人が受入れ国の言葉を覚えないまま、低賃金の労働から抜け出せず、また失業に苦しみ、その子どもたちも学習レベルが低い状態に留まっています。彼らは「移民」と呼ばれ、彼らが引き起こす問題、あるいは受入れ社会との摩擦が「移民問題」として認識されます。

繰り返しますが、本来の「移民政策」とは、新たに入国した外国人に言語を教え、社会の階段を上らせ、将来性のある仕事に就かせるものです。そうした移民政策がない中で在留外国人が増えていけば、日本人が恐れるネガティブ移民の増大につながるのです。

仮に外国人の受入れを止め、日本人だけで維持しようとすればどうでしょうか。社会・経済活動の衰退を招くだけでなく、企業は非合法で滞在する外国人を雇わざるを得なくなり、一層の混乱に陥るでしょう。

