女子プロレスラー・稲葉あずさ、オスカープロモーション所属を発表「トップ目指します!!」
女子プロレスラーの稲葉あずさ（18）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。オスカープロモーションに所属したことを発表した。
【写真】「トップ目指します!!」オスカープロモーション所属を発表した稲葉あずさ
稲葉は「【ご報告】です。この度 稲葉あずさは『オスカープロモーション』に所属しました」と公表。「プロレスや稲葉あずさをもっと沢山の人に知ってもらいたい!!これから色々な活動に挑戦していきます」と意気込みを示した。
続けて「この私の夢に協力してくれた TAKAみちのく代表には感謝しかありません。オスカープロモーションでもトップ目指します!!笑」と宣言した。
稲葉は2007年11月29日生まれ、愛知県豊川市出身。身長156センチ、体重50キロ。得意技は膝蹴り、稲葉あずさの姉超、稲葉あずさの足絞、一刀両断。
