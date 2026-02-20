神奈川県警の警察官が不適切な交通違反の取り締まりを行っていた問題で、40代の巡査部長ら7人が書類送検されました。県警のトップは先ほど、「信頼を大きく損なうもの」として謝罪しました。

書類送検されたのは、神奈川県警第2交通機動隊に所属する40代の巡査部長ら7人です。

警察によりますと、巡査部長らは第4小隊に所属していたおととし、スピード違反や車間距離不保持の交通違反切符に虚偽の内容を書いて交付した疑いがもたれています。また、実況見分をしていないにもかかわらず「実況見分調書」を作成し、検察に提出した疑いももたれています。

一般的にスピード違反などの取り締まりでは、対象の車両と同じ速度で一定の車間距離を開けて追跡し、違反を認定します。

しかし、巡査部長らはパトカーで十分な距離を追跡することなく「違反」と認定。いわゆる「青切符」に追跡した距離を実際よりも長く記載して交付していたということです。

記者

「こちらの小田原厚木道路で不適切な取り締まりが繰り返されていました」

神奈川県厚木市と小田原市とを結ぶ小田原厚木道路。不適切な取り締まりの多くが、ここで行われていました。

道路の利用者

「いやもう論外ですよ。信じる者がいなくなっちゃいますよ」

「規則に則った行動をきちっとして欲しい」

神奈川県警は「違反のねつ造はない」としつつ、巡査部長が関わった3000件ほどの取り締まりのうち、およそ2700件について「疑念が払拭できない」として違反を取り消し。総額およそ3500万円の反則金を取り締まりを受けた人たちに返還するとしています。

巡査部長は…。

巡査部長

「今思えば、間違った正義感だった」

取り締まりの際、助手席に乗っていた巡査長は、こう話しているということです。

巡査長

「意見が言いづらかった。無理がある取り締まりが嫌で仕方がなかった」

神奈川県警 今村剛 本部長

「交通違反取り締まりに対する信頼を大きく損なうものであり、県警察の責任者として、深くお詫び申し上げます」

先ほど、神奈川県警のトップ・今村剛本部長が謝罪し、書類送検された40代の巡査部長を懲戒免職とするなど合わせて18人を処分したと発表しました。

今村本部長は、問題が起こった背景について、隊員の取り締まりに対する基本的な意識が欠如していたことや、監督する立場の幹部の業務管理が不十分だったなどとし、「再発防止策を徹底していきたい」としています。