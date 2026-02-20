ぼる塾・きりや、別人級の「アイドル系」ピンク髪に“衝撃変身”「最高にかわいい自分に出会えました」
お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるか（31）が、ABEMAオーディション番組『恋髪オーディション』に出演。別人級のピンクヘアに変身した姿を披露した。
【写真】「アイナ・ジ・エンドかと」インスタでもビフォーアフターを披露したきりやはるか
同番組は、『今日、好きになりました。』や『オオカミには騙されない』シリーズなど、数々の恋愛リアリティーショーを手がけてきた「ABEMA」が送る、“次世代のスター美容師”を発掘するオーディションプロジェクト。美容師たちは得意なスタイルで、「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を、髪から輝かせる。
「31歳芸人恋髪ビフォーアフター」と称されモデルとして出演したきりやは、「20代後半ぐらいから恋人はいない」と告白。「私はもうお笑いはいらないです。恋愛一本で駆け抜けていきます」と変身への意気込みを語った。
きりやの当初の希望のカラーは「紫色」だったが、直近で縮毛矯正をしていたという影響で断念。美容師の「ピンク色の方が映えるしインパクトあるし肌キレイに見える」との提案で、「モテる方で」とピンク色に決定。
完成した自身の姿を見たきりやは「えー！すごーい！自分じゃないみたい」と感激。軽やかなピンクヘアの「アイドル系」に見事に“変身”を遂げたきりやは「最高にかわいい自分に出会えました」「これですてきな恋を見つけようと思います」と満足げにさまざまなポーズや笑顔を見せ、担当した美容師も「モテちゃうと思うんで…すみませんモテすぎちゃったら」と太鼓判を押した。
また自身のインスタグラムでもビフォーアフターを投稿し、「新しい自分に出会えることができて、私は変われるんだと自信に繋がりました。可愛い私を見つけてくださり本当にありがとうございました！新しい恋に出会うのが楽しみです！たくさんの人に最高に可愛い私を観てほしいです！」とうれしそうに報告した。
ファンからは「可愛いです」「お似合いすぎます」「一瞬アイナ・ジ・エンドかとおもった」「元々かわいいけど更にかわいくなったよ」となどの声が上がっていた。
