「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルでＳＰ２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝がフリー１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得。五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。１７歳でのメダル獲得は１０年バンクーバー五輪女子銀メダルで、中井の憧れの浅田真央さんの１９歳を超え、２２年北京五輪男子銀メダルの鍵山優真の１８歳を抜く日本フィギュア最年少記録となった。

中井は冒頭の３回転半ジャンプ（トリプルアクセル）を成功。しかし三つ目の３回転ルッツからの連続３回転が２回転になってしまうミス。演技後は口元に指をやってキュートに首をかしげた。転倒などの大きなミスなく演技を終えたが、得点はフリー９位の１４０・４５点にとどまった。

ＳＮＳでは「フリー９位？」「さすがに低すぎじゃないか」「フリーが９位って何で？」と困惑する声があがった。

ジャッジシートによると、冒頭のトリプルアクセルは１・７１点の加点がつく美しい完成度。しかし演技後半に跳んだ３回転フリップがエッジエラーと軽度の回転不足の判定を受け、最後の３回転ループも軽度の回転不足で、ともに出来栄え点が減点対象だった。スピンでもレベルの取りこぼしがあり、得点が伸び悩んだ。ただフリー４位の千葉とはわずか３・４３点差。９位という数字は一見低く感じるが、実際ＳＰとの合計で銅メダルを死守しており、女子フリーがハイレベルな大混戦だったことを物語っている。