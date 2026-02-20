川崎宗則、WBCでは中日・高橋宏斗に期待 「フォークが消える」と絶賛
川崎宗則（※崎=たつさき）が20日、都内で開催された「WORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに登壇。来月開幕するWBCで期待する選手について語った。
【集合ショット】嬉しそう！野球好きバッテリィズ＆川崎宗則ら
川崎が期待を寄せる選手は中日ドラゴンズの高橋宏斗（※高=はしごだか）。川崎は今月、臨時コーチとして中日のキャンプに参加していた。実際に打席に入って高橋の球を見た際「フォークが消えた」という。「これは（外国人選手は）見たことがないんじゃないかなと。ほかのフォークとの違いにびっくりすると思います。（バットを）振った後に気付くでしょうね」と絶賛した。
続けて「（日本の投手陣は）ストレートの質が良い。投げ方が独特でタイミングが取りづらいピッチャーが多くて楽しみ」と話し、満面の笑みを浮かべた。
川崎は福岡ソフトバンクホークスや侍ジャパン、米大リーグで活躍し、現在は独立リーグでプレーしている。オープニングイベントにはモーニング娘。‘26の牧野真莉愛、お笑いコンビ・バッテリィズ、森山未唯が登壇した。
