¡¡²«ÀîÅÄ¿Î»ÖÃË½÷¶¦Æ±»²²èÃ´ÅöÁê¤Ï20Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ò½ä¤ê¡ÖË¡À©²½¤ò´Þ¤á¤¿À©ÅÙÌÌ¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤Î´ðÈ×À°È÷¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³«²ñÃæ¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ë´ØÏ¢Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£Í¿ÅÞ¤ÎÄ´À°¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÂè2¼¡Æâ³ÕÈ¯Â¤ËÈ¼¤¦³ÕÎ½¤Ø¤Î»Ø¼¨½ñ¤Ç¡¢µìÀ«»ÈÍÑ¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖµìÀ«¤ÎÃ±µ¡×¤â²ÄÇ½¤È¤¹¤ë´ðÈ×À°È÷¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦ÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡²«ÀîÅÄ»á¤Ï¡Öµì»á¡ÊµìÀ«¡Ë¤ÎÃ±µ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ìÁØ¿Ê¤á¤Ð¡¢º§°ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»á¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÊØ¤äÉÔÍø±×¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£