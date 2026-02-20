お笑いコンビ・バッテリィズが２０日、東京・渋谷に期間限定オープンした「ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＳＴＯＲＥ」のオープニングセレモニーに元メジャーリーガー・川粼宗則氏、モーニング娘’２６・牧野真莉愛、俳優・森山未唯と出席した。

ＷＢＣが３月５日に開幕することからこの日は出場各国の注目選手などについてトークを展開。虎党でおなじみのエースは「阪神ファンなんで特に坂本（誠志郎）選手が出てくれたらうれしい」とし「キャッチングがメジャーとは真逆なんで」と、キャッチングのビタ止め技術を挙げながら「ナンバーワンだと思っているので注目したい」と熱視線を送った。

また阪神・石井大智投手は左アキレス腱損傷でＷＢＣ辞退＆レギュラーシーズンの開幕も絶望的と、無念の結果になった。同所では、日本代表選手のユニフォームなど５００種以上のグッズが発売されている中、エースは「ほんまは石井投手のやつを買いたかったけど残念です。見たかったです、悔しい」と沈痛な面持ち。その上で侍ジャパンへは、「頼むからケガせんとってください！。シーズンも楽しみだから、ケガなく全力で頑張ってくれたら一番ええですね」とへエールとともに懇願していた。

オフィシャルストアは同所の他、東京スカイツリー内にもオープンした。